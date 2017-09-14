pesikot написав:ка у латифундистів, скільки коштують добрива, скільки коштують люди, які можуть з цим усім працювати
я інвестую у своє навчаня декілька тисяч $ щороку, тому можу працювати з будь-якої точки цівілізаваного світу. Відберіть у латифундистів прихватизовану землю, яка типа власність всього народу, і захист якої вони не хочуть сплачувати - в них не буде надпридутків для реіневстицій в техніку
pesikot написав:ка у латифундистів, скільки коштують добрива, скільки коштують люди, які можуть з цим усім працювати
я інвестую у своє навчаня декілька тисяч $ щороку, тому можу працювати з будь-якої точки цівілізаваного світу. Відберіть у латифундистів прихватизовану землю, яка типа власність всього народу, і захист якої вони не хочуть сплачувати - в них не буде надпридутків для реіневстицій в техніку
"Об этом знают Соединенные Штаты и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве. Пока вы (журналисту "Украинской правды", - УНИАН) здесь не были. Выгнать его, чтобы его убили русские?", - заявил Зеленский, комментируя вопрос о Татарове от журналиста УП.
Интересно, какие чеченцы были в Киеве ?
Когда я несколько лет назад писал, что за новым лицом Зеленского собрались старые жопы регионалов. То поддержки у меня было мало
А теперь, Зеленский не только не защищает регионала Татарова, но и хамит, и врёт
PS. Бетон, ты вдруг, обнаружил, что у Зеленского одни регионалы вокруг. А где ты был, когда я об этом писал несколько лет назад ? )