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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 96019602960396049605>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:43

  flyman написав:
  Shaman написав:експорт зерна - це в першу чергу надходження валюти в країну...

ага, зерно то валюта, а ІТ то нєсчітаєццо, в турбопатріотів або так або не так, залежно від сортності




ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:44

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:експорт зерна - це в першу чергу надходження валюти в країну...

ага, зерно то валюта, а ІТ то нєсчітаєццо, в турбопатріотів або так або не так, залежно від сортності




ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі

з возвратом VATа
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:55

  fox767676 написав:
ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі

ІТ, а ти поцікався скільки коштує техніка у латифундистів, скільки коштують добрива, скільки коштують люди, які можуть з цим усім працювати

Виявиться, що ІТ - дійсно невдахи )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:ка у латифундистів, скільки коштують добрива, скільки коштують люди, які можуть з цим усім працювати


я інвестую у своє навчаня декілька тисяч $ щороку, тому можу працювати з будь-якої точки цівілізаваного світу.
Відберіть у латифундистів прихватизовану землю, яка типа власність всього народу, і захист якої вони не хочуть сплачувати - в них не буде надпридутків для реіневстицій в техніку
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тому зі мною дешеві маніпуляції про конституційні обов`язки не пройдуть
а з жопомордими лондонськими генералами я зроблю те саме, що інжнер за освітою Л.П. берія робив зі сталінськими марашалами у 30х
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:05

  fox767676 написав:
  pesikot написав:ка у латифундистів, скільки коштують добрива, скільки коштують люди, які можуть з цим усім працювати


я інвестую у своє навчаня декілька тисяч $ щороку, тому можу працювати з будь-якої точки цівілізаваного світу.
Відберіть у латифундистів прихватизовану землю, яка типа власність всього народу, і захист якої вони не хочуть сплачувати - в них не буде надпридутків для реіневстицій в техніку

ІТ фуфу, латифундисти няшки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:06

  fox767676 написав:
  pesikot написав:ка у латифундистів, скільки коштують добрива, скільки коштують люди, які можуть з цим усім працювати


я інвестую у своє навчаня декілька тисяч $ щороку, тому можу працювати з будь-якої точки цівілізаваного світу.

То чому не працюєшь, якщо такий прошарений ?

Мабуть, щось заважає

  fox767676 написав:Відберіть у латифундистів прихватизовану землю, яка типа власність всього народу, і захист якої вони не хочуть сплачувати - в них не буде надпридутків для реіневстицій в техніку

Так ти ІТ чи комуняка - отобрать и поделить
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:33

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:експорт зерна - це в першу чергу надходження валюти в країну...

ага, зерно то валюта, а ІТ то нєсчітаєццо, в турбопатріотів або так або не так, залежно від сортності




ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі

стесняюсь спросить а что ИТшники кушают?
неужели мозги друг друга? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Татаров и Малюк убивали чеченцев в Киеве": Зеленский отреагировал на критику относительно команды
"Об этом знают Соединенные Штаты и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве. Пока вы (журналисту "Украинской правды", - УНИАН) здесь не были. Выгнать его, чтобы его убили русские?", - заявил Зеленский, комментируя вопрос о Татарове от журналиста УП.

Интересно, какие чеченцы были в Киеве ?

Когда я несколько лет назад писал, что за новым лицом Зеленского собрались старые жопы регионалов. То поддержки у меня было мало

А теперь, Зеленский не только не защищает регионала Татарова, но и хамит, и врёт

PS. Бетон, ты вдруг, обнаружил, что у Зеленского одни регионалы вокруг.
А где ты был, когда я об этом писал несколько лет назад ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:37

  Прохожий написав:стесняюсь спросить а что ИТшники кушают?
неужели мозги друг друга? :mrgreen:


Безлактозный смузи кушают )

И безглютеновый хлеб
pesikot
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  #<1 ... 96019602960396049605>
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