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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9602960396049605>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:44

  pesikot написав:
  Прохожий написав:стесняюсь спросить а что ИТшники кушают?
неужели мозги друг друга? :mrgreen:


Безлактозный смузи кушают )

И безглютеновый хлеб

курят электронные сигареты)
и "на выходе" получается каламбур аки "безмозговые мозги" 1_0 )
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:48

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі

ІТ, а ти поцікався скільки коштує техніка у латифундистів, скільки коштують добрива, скільки коштують люди, які можуть з цим усім працювати

Виявиться, що ІТ - дійсно невдахи )

Так всю ту техніку і добрива купують закордоном, за валюту. Плюс паливо, насіння. Цікаво, скільки чистого притоку залишається, якщо відняти?
IT працює майже в нуль, чистий плюс по валюті для країни.
Востаннє редагувалось kyk в Вів 27 сер, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:53

  kyk написав:Так всю ту техніку і добрива купують закордоном, за валюту. Цікаво, скільки чистого притоку залишається, якщо відняти?
IT працює майже в нуль, чистий плюс по валюті для країни.

Так в нуль працює чи в плюс ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:54

  pesikot написав:
  kyk написав:Так всю ту техніку і добрива купують закордоном, за валюту. Цікаво, скільки чистого притоку залишається, якщо відняти?
IT працює майже в нуль, чистий плюс по валюті для країни.

Так в нуль працює чи в плюс ?

В плюс. Практично нуль витрат. Ви не згодні?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:54

Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:ага, зерно то валюта, а ІТ то нєсчітаєццо, в турбопатріотів або так або не так, залежно від сортності




ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі

стесняюсь спросить а что ИТшники кушают?
неужели мозги друг друга? :mrgreen:
Що вийде впхати в бюджет 150 дол на місяць
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 19:59

Faceless


Що вийде впхати в бюджет 150 дол на місяць


Плюс опеньки з фундаменту. Ну і виноградЪ


  Wirująświatła написав:
  sergey_stasyuk555 написав:може бути трохи менше копіпаста с телеграма
а тебе что от того больше или меньше? .


Не зрозуміло чому ти не задоволений фідбеком від вдячних форумчан. Ти ж і хотів обговорень свого телеграфного копіпасту, хіба ні? :D

Дивним чином твоє «творчество» виявляється не заходить не лише Флер)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 27 сер, 2024 20:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:01

  kyk написав:
  pesikot написав:
  kyk написав:Так всю ту техніку і добрива купують закордоном, за валюту. Цікаво, скільки чистого притоку залишається, якщо відняти?
IT працює майже в нуль, чистий плюс по валюті для країни.

Так в нуль працює чи в плюс ?

В плюс. Практично нуль витрат. Ви не згодні?

Не згоден

Оренда, техніка, ліцензії, cloud
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:04

  pesikot написав:
  kyk написав:Так всю ту техніку і добрива купують закордоном, за валюту. Цікаво, скільки чистого притоку залишається, якщо відняти?
IT працює майже в нуль, чистий плюс по валюті для країни.

Так в нуль працює чи в плюс ?

украинские Итшнеги создают продукт на экспорт типа "руда", вся добавленная стоимость остается за границей...
а с того что им заплатили типа при покупке смузей "наполняют бюджет")))
вот муха например "наполняет бюджет" с расходов 150уе/мес...
но гонору...
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:07

  pesikot написав:Не згоден
Оренда, техніка, ліцензії, cloud

Оренда це валюта закордон?
Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше.
Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори.
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  Hotab написав:Faceless


Що вийде впхати в бюджет 150 дол на місяць


Плюс опеньки з фундаменту. Ну і виноградЪ

коммуналь стремиться к нолю ибо подвал отапливать не нужно а вода греется на солнце в баклажках)))
итого "на выходе" с 150/мес расходов налогов макс 10, "наполнитель бюджета" ёпт...
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