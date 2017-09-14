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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 сер, 2024 19:44
pesikot написав: Прохожий написав:
стесняюсь спросить а что ИТшники кушают?
неужели мозги друг друга?
Безлактозный смузи кушают )
И безглютеновый хлеб
курят электронные сигареты)
и "на выходе" получается каламбур аки "безмозговые мозги" 1_0 )
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Додано: Вів 27 сер, 2024 19:48
pesikot написав: fox767676 написав:
ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі
ІТ, а ти поцікався скільки коштує техніка у латифундистів, скільки коштують добрива, скільки коштують люди, які можуть з цим усім працювати
Виявиться, що ІТ - дійсно невдахи )
Так всю ту техніку і добрива купують закордоном, за валюту. Плюс паливо, насіння. Цікаво, скільки чистого притоку залишається, якщо відняти?
IT працює майже в нуль, чистий плюс по валюті для країни.
Востаннє редагувалось kyk
в Вів 27 сер, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 сер, 2024 19:53
kyk написав:
Так всю ту техніку і добрива купують закордоном, за валюту. Цікаво, скільки чистого притоку залишається, якщо відняти?IT працює майже в нуль
, чистий плюс по валюті для країни.
Так в нуль працює чи в плюс ?
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Додано: Вів 27 сер, 2024 19:54
pesikot написав: kyk написав:
Так всю ту техніку і добрива купують закордоном, за валюту. Цікаво, скільки чистого притоку залишається, якщо відняти?IT працює майже в нуль
, чистий плюс по валюті для країни.
Так в нуль працює чи в плюс ?
В плюс. Практично нуль витрат. Ви не згодні?
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Додано: Вів 27 сер, 2024 19:54
Прохожий написав: fox767676 написав: flyman написав:
ага, зерно то валюта, а ІТ то нєсчітаєццо, в турбопатріотів або так або не так, залежно від сортності
ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі
стесняюсь спросить а что ИТшники кушают?
неужели мозги друг друга?
Що вийде впхати в бюджет 150 дол на місяць
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Додано: Вів 27 сер, 2024 19:59
Faceless
Що вийде впхати в бюджет 150 дол на місяць
Плюс опеньки з фундаменту. Ну і виноградЪ
Wirująświatła написав: sergey_stasyuk555 написав:
може бути трохи менше копіпаста с телеграма
а тебе что от того больше или меньше? .
Не зрозуміло чому ти не задоволений фідбеком від вдячних форумчан. Ти ж і хотів обговорень свого телеграфного копіпасту, хіба ні?
Дивним чином твоє «творчество» виявляється не заходить не лише Флер)
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 27 сер, 2024 20:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:01
kyk написав: pesikot написав: kyk написав:
Так всю ту техніку і добрива купують закордоном, за валюту. Цікаво, скільки чистого притоку залишається, якщо відняти?IT працює майже в нуль
, чистий плюс по валюті для країни.
Так в нуль працює чи в плюс ?
В плюс. Практично нуль витрат
. Ви не згодні?
Не згоден
Оренда, техніка, ліцензії, cloud
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:04
pesikot написав: kyk написав:
Так всю ту техніку і добрива купують закордоном, за валюту. Цікаво, скільки чистого притоку залишається, якщо відняти?IT працює майже в нуль
, чистий плюс по валюті для країни.
Так в нуль працює чи в плюс ?
украинские Итшнеги создают продукт на экспорт типа "руда", вся добавленная стоимость остается за границей...
а с того что им заплатили типа при покупке смузей "наполняют бюджет")))
вот муха например "наполняет бюджет" с расходов 150уе/мес...
но гонору...
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:07
pesikot написав:
Не згоден
Оренда, техніка, ліцензії, cloud
Оренда це валюта закордон?
Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше.
Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори.
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:08
Hotab написав:Faceless
Що вийде впхати в бюджет 150 дол на місяць
Плюс опеньки з фундаменту. Ну і виноградЪ
коммуналь стремиться к нолю ибо подвал отапливать не нужно а вода греется на солнце в баклажках)))
итого "на выходе" с 150/мес расходов налогов макс 10, "наполнитель бюджета" ёпт...
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