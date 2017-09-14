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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9603960496059606>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:15

  Прохожий написав:
  kyk написав:
  pesikot написав:Не згоден
Оренда, техніка, ліцензії, cloud

Оренда це валюта закордон?
Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше.
Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори.

100куе/год
вот это уровень!
реально Алигарх)))

Це ви до чого? Мало чи багато?
Ніхто не каже, що айті корисніше за сільське господарство. Мова йшла про те, що з точки зору надходжень валюти до країни - айті дуже вигідна галузь.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:19

  kyk написав:
  pesikot написав:Не згоден
Оренда, техніка, ліцензії, cloud

Оренда це валюта закордон?
Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше.
Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори.

А чому 10 ? Він один на 10 ноутах ? А срака не розірвалась )
одного ноута було мало ?

Мені цікаво про такі о..ітельні історії
Кота з лампою не вистачає )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:23

  pesikot написав:
  kyk написав:
  pesikot написав:Не згоден
Оренда, техніка, ліцензії, cloud

Оренда це валюта закордон?
Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше.
Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори.

А чому 10 ? Він один на 10 ноутах ? А срака не розірвалась )
одного ноута було мало ?

Мені цікаво про такі о..ітельні історії
Кота з лампою не вистачає )

Ноутбуків зазвичай 2 одночасно, декілька разів міняв - 10 років техніка не витримує. Давайте ще запитання, радий допомогти.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:26

  kyk написав:Ноутбуків зазвичай 2 одночасно, декілька разів міняв - 10 років техніка не витримує. Давайте ще запитання, радий допомогти.

Та вже зрозуміло, що кота з лампою не вистачає )

На підтримці, в одну морду по $100 000 кожного року, вірю )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:31

  pesikot написав:
  kyk написав:Ноутбуків зазвичай 2 одночасно, декілька разів міняв - 10 років техніка не витримує. Давайте ще запитання, радий допомогти.

Та вже зрозуміло, що кота з лампою не вистачає )

На підтримці, в одну морду по $100 000 кожного року, вірю )

Зрозуміло, зливайтесь далі. Підтримка буває різна.
Колись було меньше ніж 100, останні роки більше. Працює на дві-три компанії одночасно.
Приклад знайомого незвичайний, погоджуюсь.
В загальному про айті погоджуєтесь чи ні?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:33

  kyk написав:
  Прохожий написав:
  kyk написав:Оренда це валюта закордон?
Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше.
Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори.

100куе/год
вот это уровень!
реально Алигарх)))

Це ви до чого? Мало чи багато?
Ніхто не каже, що айті корисніше за сільське господарство. Мова йшла про те, що з точки зору надходжень валюти до країни - айті дуже вигідна галузь.

как так?
ваш коллега фокс76й вбросил "ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі" а вы подписались
так теперь выгребайте)
только несколько крупных контор прозрачно платят налоги в Украине, а в основном МАССОВО как ваш знакомый "Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори." как вариант владелец мелкой галеры заводил деньги вчёрную и работникам своим платил чёрным кешем...
Я бы не говорил так если бы до войны одним из моих бизнесов не был именно помочь таким "саппортам" заводить деньги от заказчиков и если бы не видел этих пакетов налички которые каждый месяц завозились владельцам мелких галер)))
так что фитилёк прикрутите...кормильцы ёпть...
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 27 сер, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:34

  kyk написав:
  pesikot написав:
  kyk написав:Ноутбуків зазвичай 2 одночасно, декілька разів міняв - 10 років техніка не витримує. Давайте ще запитання, радий допомогти.

Та вже зрозуміло, що кота з лампою не вистачає )

На підтримці, в одну морду по $100 000 кожного року, вірю )

Зрозуміло, зливайтесь далі. Підтримка буває різна.
Колись було меньше ніж 100, останні роки більше. Працює на дві-три компанії одночасно.
Приклад знайомого незвичайний, погоджуюсь.
В загальному про айті погоджуєтесь чи ні?

Ніт
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:40

Чудова аргументація, дякую за дискусію.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:41

Кук, мова не про вас.. це так, думки в голос..

100 тис в рік.
З витрат 150*12 міс=1800.
Куди йдуть 98200? На жінок легкої поведінки? Бо мали б бути не нахалбудні підвали по 18 метрів один на 5 років, а варшавсько/рибальські, і щороку!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:46

  Hotab написав:100 тис в рік.
З витрат 150*12 міс=1800.
Куди йдуть 98200? На жінок легкої поведінки? Бо мали б бути не нахалбудні підвали по 18 метрів один на 5 років, а варшавсько/рибальські, і щороку!!

аренда, смузи, веганская телятина, барбершопы, электрические сигареты)))
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