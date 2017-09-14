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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:15
Прохожий написав: kyk написав: pesikot написав:
Не згоден
Оренда, техніка, ліцензії, cloud
Оренда це валюта закордон?
Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше. Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених.
З витрат - 10 ноутбуків і монітори.
100куе/год
вот это уровень!
реально Алигарх)))
Це ви до чого? Мало чи багато?
Ніхто не каже, що айті корисніше за сільське господарство. Мова йшла про те, що з точки зору надходжень валюти до країни - айті дуже вигідна галузь.
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:19
kyk написав: pesikot написав:
Не згоден
Оренда, техніка, ліцензії, cloud
Оренда це валюта закордон?
Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше.
Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори.
А чому 10 ? Він один на 10 ноутах ? А срака не розірвалась )
одного ноута було мало ?
Мені цікаво про такі о..ітельні історії
Кота з лампою не вистачає )
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:23
pesikot написав: kyk написав: pesikot написав:
Не згоден
Оренда, техніка, ліцензії, cloud
Оренда це валюта закордон?
Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше.
Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори.
А чому 10 ? Він один на 10 ноутах ? А срака не розірвалась )
одного ноута було мало ?
Мені цікаво про такі о..ітельні історії
Кота з лампою не вистачає )
Ноутбуків зазвичай 2 одночасно, декілька разів міняв - 10 років техніка не витримує. Давайте ще запитання, радий допомогти.
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:26
kyk написав:
Ноутбуків зазвичай 2 одночасно, декілька разів міняв - 10 років техніка не витримує. Давайте ще запитання, радий допомогти.
Та вже зрозуміло, що кота з лампою не вистачає )
На підтримці, в одну морду по $100 000 кожного року, вірю )
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:31
pesikot написав: kyk написав:
Ноутбуків зазвичай 2 одночасно, декілька разів міняв - 10 років техніка не витримує. Давайте ще запитання, радий допомогти.
Та вже зрозуміло, що кота з лампою не вистачає )
На підтримці, в одну морду по $100 000 кожного року, вірю )
Зрозуміло, зливайтесь далі. Підтримка буває різна.
Колись було меньше ніж 100, останні роки більше. Працює на дві-три компанії одночасно.
Приклад знайомого незвичайний, погоджуюсь.
В загальному про айті погоджуєтесь чи ні?
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:33
kyk написав: Прохожий написав: kyk написав:
Оренда це валюта закордон?
Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше. Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених.
З витрат - 10 ноутбуків і монітори.
100куе/год
вот это уровень!
реально Алигарх)))
Це ви до чого? Мало чи багато? Ніхто не каже, що айті корисніше за сільське господарство.
Мова йшла про те, що з точки зору надходжень валюти до країни - айті дуже вигідна галузь.
как так?
ваш коллега фокс76й вбросил "ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі
" а вы подписались
так теперь выгребайте)
только несколько крупных контор прозрачно платят налоги в Украине, а в основном МАССОВО как ваш знакомый "Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори." как вариант владелец мелкой галеры заводил деньги вчёрную и работникам своим платил чёрным кешем...
Я бы не говорил так если бы до войны одним из моих бизнесов не был именно помочь таким "саппортам" заводить деньги от заказчиков и если бы не видел этих пакетов налички которые каждый месяц завозились владельцам мелких галер)))
так что фитилёк прикрутите...кормильцы ёпть...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Вів 27 сер, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:34
kyk написав: pesikot написав: kyk написав:
Ноутбуків зазвичай 2 одночасно, декілька разів міняв - 10 років техніка не витримує. Давайте ще запитання, радий допомогти.
Та вже зрозуміло, що кота з лампою не вистачає )
На підтримці, в одну морду по $100 000 кожного року, вірю )
Зрозуміло, зливайтесь далі. Підтримка буває різна.
Колись було меньше ніж 100, останні роки більше. Працює на дві-три компанії одночасно.
Приклад знайомого незвичайний, погоджуюсь.
В загальному про айті погоджуєтесь чи ні?
Ніт
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pesikot
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:40
Чудова аргументація, дякую за дискусію.
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kyk
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:41
100 тис в рік.
З витрат 150*12 міс=1800.
Куди йдуть 98200? На жінок легкої поведінки? Бо мали б бути не нахалбудні підвали по 18 метрів один на 5 років, а варшавсько/рибальські, і щороку!!
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:46
Hotab написав:
100 тис в рік.
З витрат 150*12 міс=1800.
Куди йдуть 98200? На жінок легкої поведінки? Бо мали б бути не нахалбудні підвали по 18 метрів один на 5 років, а варшавсько/рибальські, і щороку!!
аренда, смузи, веганская телятина, барбершопы, электрические сигареты)))
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