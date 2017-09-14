Hotab написав:100 тис в рік. З витрат 150*12 міс=1800. Куди йдуть 98200? На жінок легкої поведінки? Бо мали б бути не нахалбудні підвали по 18 метрів один на 5 років, а варшавсько/рибальські, і щороку!!
Мова йшла про вхід і вихід валюти з країни. Чи ви не зрозуміли? Звичайно з зароблених грошей купуються квартири, машини і все інше. Але саме бізнес витрат у валюті у айті мінімум.
Hotab написав:100 тис в рік. З витрат 150*12 міс=1800. Куди йдуть 98200? На жінок легкої поведінки? Бо мали б бути не нахалбудні підвали по 18 метрів один на 5 років, а варшавсько/рибальські, і щороку!!
Мова йшла про вхід і вихід валюти з країни. Чи ви не зрозуміли? Звичайно з зароблених грошей купуються квартири, машини і все інше. Але саме бізнес витрат у валюті у айті мінімум.
kyk написав:Оренда це валюта закордон? Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше. Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори.
Hotab написав:100 тис в рік. З витрат 150*12 міс=1800. Куди йдуть 98200? На жінок легкої поведінки? Бо мали б бути не нахалбудні підвали по 18 метрів один на 5 років, а варшавсько/рибальські, і щороку!!