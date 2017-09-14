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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9603960496059606

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:55

  Hotab написав:100 тис в рік.
З витрат 150*12 міс=1800.
Куди йдуть 98200? На жінок легкої поведінки? Бо мали б бути не нахалбудні підвали по 18 метрів один на 5 років, а варшавсько/рибальські, і щороку!!

Мова йшла про вхід і вихід валюти з країни. Чи ви не зрозуміли?
Звичайно з зароблених грошей купуються квартири, машини і все інше. Але саме бізнес витрат у валюті у айті мінімум.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:23

  kyk написав:
  Hotab написав:100 тис в рік.
З витрат 150*12 міс=1800.
Куди йдуть 98200? На жінок легкої поведінки? Бо мали б бути не нахалбудні підвали по 18 метрів один на 5 років, а варшавсько/рибальські, і щороку!!

Мова йшла про вхід і вихід валюти з країни. Чи ви не зрозуміли?
Звичайно з зароблених грошей купуються квартири, машини і все інше. Але саме бізнес витрат у валюті у айті мінімум.

Я як Сільський Бухгалтер України

Чомусь нервово реагую на оці витрати по мінімуму

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pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:27



√ Курская область - сплотит россиян вокруг Путина или наоборот - нет?

√ Путин может прибегнуть к ядерному оружию?

√ Нет возможности для переговоров.
Сколько лет будет война?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:
  kyk написав:Оренда це валюта закордон?
Техніка, ліцензії, клауд - відсотків 5 може набіжить. Це я не з голови пишу, а знаючи реальні розклади по своїй компанії. Ті, хто робить не продукти - витрачають ще меньше.
Мій знайомий років 10 працює на сапорті. За цей час завів в Україну десь 1 лям зелених. З витрат - 10 ноутбуків і монітори.

100куе/год
вот это уровень!
реально Алигарх)))
Як для сапорта це навіть забагато
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:100 тис в рік.
З витрат 150*12 міс=1800.
Куди йдуть 98200? На жінок легкої поведінки? Бо мали б бути не нахалбудні підвали по 18 метрів один на 5 років, а варшавсько/рибальські, і щороку!!
Які ЖЛП? Бюджет не потягне.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Почему только зеленский, путин и лукашенко ездят по заводам и дают интервью?
Ещё и с подставными актрисами
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 22:16

За весь час повномасштабного вторгнення було 5 самих масованих атак по Україні — одна з них позавчора

— 26 серпня 2024 року: запущено 127 ракет і 109 «шахедів». Загинуло п’ятеро людей, 20 поранено

— 22 березня 2024 року: було запущено 88 ракет і 109 «шахедів». Загинуло п’ятеро, 16 поранено, троє зниклих безвісти

— 29 грудня 2023 року: запущено 108 ракет. Загинула 61 людина, 171 поранений.

— 9 березня 2023 року: 81 ракета була запущена. Щонайменше дев’ять людей загинули, 10 отримали поранення

— 15 листопада 2022 року: запущено 96 ракет. Троє людей загинули, 17 поранено

🇺🇦
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тут у нас есть адепты формулировок "не выпускают", "границы закрыты", "власть плохая", "гулаг" ...

Ну что "власть плохая" - согласен.
А вот остальное - читайте законы

Законник, ты данные оновыв, как того закон требувал? Или ты ток пагаварить?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 22:38

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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 22:57

  Сибарит написав:
Армия, по сути, является живым щитом, но обзывать ее так как-то не принято )
не перетягуйте одіялко.
якже економічний фронт? А іще іформаційний є.
Там ж ззаді теж борються. Он церкву чуть не побороли. Зара Дмитрука одлавлюють всім сбу. державна машина тож бореться :lol:
Banderlog
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