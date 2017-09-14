|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 28 сер, 2024 00:20
Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 24684
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2408 раз.
- Подякували: 3368 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|65241
|
|
|1493
|226072
|
|
|6076
|712915
|
|