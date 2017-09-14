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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9604960596069607

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 00:20

Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 01:50

Тут багато хто не брезгує користуватись кацапським телеграм
Спливають цікаві факти

Дуров приховував свої візити до росії у 2015-2021 роках.
Попри те, що "ФСБ забрало ВКонтакте" у Павла в 2014 році, його стосунки з російською владою у 2015-2021 роках були достатньо добрими, щоб він не боявся бути затриманим при перетині кордону.
У відповідь на публікацію про його можливі зв’язки із росією, Дуров навмисне обманював українців та широкий загал, стверджуючи, що є вигнанцем у росії і що телеграм немає з нею "жодних зв’язків".
Як доказ відсутності зв’язків із росією Павло заявляв, що більше не є російським підприємцем і має подвійне громадянство Франції та ОАЕ. Це теж маніпуляція, адже після арешту у Франції і заяв російської влади ми знаємо, що у нього також є дійсний російський паспорт.
У цій же відповіді телеграм наполягав на відсутності будь-яких домовленостей із російською владою. З новою інформацією виглядає очевидним, що це не було одностороннім рішенням Роскомнагляду, що до нього був залучений Павло Дуров. Як тільки рішення набуло сили, він покинув територію росії.

https://www.pravda.com.ua/columns/2024/08/27/7472194/
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 01:54

Збройні сили України розпочали формування нових механізованих бригад у складі Сухопутних військ, очікуючи продовження повномасштабної війни з Росією у 2025 році.

Передбачається, що до кожного з’єднання увійдуть дві тисячі бійців. Бригади проходитимуть підготовку за кордоном.

Цим з’єднанням знадобляться тисячі військових та одиниць техніки. Недарма держава хоче набрати рекрутів з-поміж українців, котрі проживають за кордоном, – зауважили у виданні.
Портал Militaryland, який відслідковує структуру ЗСУ та їх дії, отримав фотографії курсантів першої 160-ї механізованої бригади, яка нині тренується в Польщі. Наступним таким підрозділам присвоюватимуть номери у тому ж десятку. Скільки бригад планується створити, невідомо. Очікується, що всі вони будуть оснащені західною технікою, яку нададуть союзники.

Формування бригад серії 160s відбувається через три місяці після завершення попереднього розширення армії. З осені 2023 року українська армія вже сформувала десять нових бригад: чотири механізовані, п’ять піхотних та одну єгерську. Піхотні бригади найменш оснащені та зазвичай переміщаються на вантажівках, єгерські забезпечені легкою бронетехнікою, тоді як механізовані використовують гусеничну та колісну бронетехніку та зазвичай мають не менше 12 танків.

Якщо новий етап розширення армії передбачає такі ж цифри, то ЗСУ знадобляться 20 тисяч армійців, які потребуватимуть відповідного оснащення. За 29 місяців повномасштабної війни союзники надали Україні близько 12 тисяч одиниць різної техніки.

Беручи до уваги час формування бригад попередньої серії “150”, потрібно щонайменше шість місяців, перш ніж нові з’єднання будуть готові до бойових дій. Це означає, що їх задіють на фронті не раніше ніж у 2025 році.

На початку липня президент Володимир Зеленський говорив, що ЗСУ вже зараз має резерв із 14 бригад, однак, вони поки не укомплектовані.

Це легше сказати, ніж зробити в країні з населенням лише 38 мільйонів, яка вже підтримує мільйонну армію, – зауважили у виданні.
Недаремно українське Міноборони планує залучати призовників із великого резерву українців, які проживають за кордоном. Близько 768 000 українських чоловіків віком від 18 до 64 років отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу станом на кінець минулого року.

https://bukvy.org/ukrayina-formuye-novi ... ku-forbes/

Цікаво вони усі виїхали законно і без хабарів ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 04:52

Ukrainian
За кордоном-окіяном так багато файних хліпців, що й до 24 лютого у пошуках ковбаси потовщє зрадили трохи неньку, бо шука доляр подлинше та синіше
Вже на часі їм приєднуватися до лав збройних сил та порвавши свій квиток партії легіонів брати участь у визволенні Курщини та Білгородчини від орковсько-ахматовської нечисті?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 06:04

Цікаво які думки в місцевих ухилянтів сцикунців коли вони дивляться такі відео ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 06:40

  Wirująświatła написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

Які умови,чому лише зараз,заради чого ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 06:44

  Ukrainian написав:Цікаво які думки в місцевих ухилянтів сцикунців коли вони дивляться такі відео ?

Відповідь - вони не дивляться.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 06:45

  барабашов написав:Ukrainian
За кордоном-окіяном так багато файних хліпців, що й до 24 лютого у пошуках ковбаси потовщє зрадили трохи неньку, бо шука доляр подлинше та синіше
Вже на часі їм приєднуватися до лав збройних сил та порвавши свій квиток партії легіонів брати участь у визволенні Курщини та Білгородчини від орковсько-ахматовської нечисті?

Віддати борг Батьківщині ніколи не пізно.
sens
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  #<1 ... 9604960596069607
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