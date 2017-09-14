Додано: Сер 28 сер, 2024 01:54

Збройні сили України розпочали формування нових механізованих бригад у складі Сухопутних військ, очікуючи продовження повномасштабної війни з Росією у 2025 році.Передбачається, що до кожного з’єднання увійдуть дві тисячі бійців. Бригади проходитимуть підготовку за кордоном.Цим з’єднанням знадобляться тисячі військових та одиниць техніки. Недарма держава хоче набрати рекрутів з-поміж українців, котрі проживають за кордоном, – зауважили у виданні.Портал Militaryland, який відслідковує структуру ЗСУ та їх дії, отримав фотографії курсантів першої 160-ї механізованої бригади, яка нині тренується в Польщі. Наступним таким підрозділам присвоюватимуть номери у тому ж десятку. Скільки бригад планується створити, невідомо. Очікується, що всі вони будуть оснащені західною технікою, яку нададуть союзники.Формування бригад серії 160s відбувається через три місяці після завершення попереднього розширення армії. З осені 2023 року українська армія вже сформувала десять нових бригад: чотири механізовані, п’ять піхотних та одну єгерську. Піхотні бригади найменш оснащені та зазвичай переміщаються на вантажівках, єгерські забезпечені легкою бронетехнікою, тоді як механізовані використовують гусеничну та колісну бронетехніку та зазвичай мають не менше 12 танків.Якщо новий етап розширення армії передбачає такі ж цифри, то ЗСУ знадобляться 20 тисяч армійців, які потребуватимуть відповідного оснащення. За 29 місяців повномасштабної війни союзники надали Україні близько 12 тисяч одиниць різної техніки.Беручи до уваги час формування бригад попередньої серії “150”, потрібно щонайменше шість місяців, перш ніж нові з’єднання будуть готові до бойових дій. Це означає, що їх задіють на фронті не раніше ніж у 2025 році.На початку липня президент Володимир Зеленський говорив, що ЗСУ вже зараз має резерв із 14 бригад, однак, вони поки не укомплектовані.Це легше сказати, ніж зробити в країні з населенням лише 38 мільйонів, яка вже підтримує мільйонну армію, – зауважили у виданні.Недаремно українське Міноборони планує залучати призовників із великого резерву українців, які проживають за кордоном.станом на кінець минулого року.Цікаво вони усі виїхали законно і без хабарів ?