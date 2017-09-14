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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9605960696079608

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 07:51

  sens написав:
  Wirująświatła написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

Які умови,чому лише зараз,заради чого ?

Я б це сформулював отак : «у якого генерала свр це прочитав?»

Без кацапів бульбафюрер не рипнеться. А поки що про прибуття туди суттєвих сил кацапів я не чув.
«Несуттєві» були і є.
Але цього мало. Бульбафюрер може рипнутись лише за умови , шо Україна вже не здатна до спротиву. Тобто за максимум місяць до капітуляцію. А інакше він прекрасно розуміє що буде з Мозирським НПЗ , та і не тільки ним.

Гра мʼязами для відволікання наших сил , які могли б посилити або курське угрупування, або взагалі зайти з Чернігівщини (яку на прикордонні з кацапами зараз молотять як ніколи.. Чого б це?)



Яких «тилових» посад не вистачає Хантерам? Що там у нього розбирають за тиждень як гарячі пиріжки?
Є ще тут.
https://gur.gov.ua/content/stav-plius-s ... o-hur.html

Але «треба відповідати вимогам» (с) Hotab.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 сер, 2024 08:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 07:59

  Ukrainian написав:Збройні сили України розпочали формування нових механізованих бригад у складі Сухопутних військ, очікуючи продовження повномасштабної війни з Росією у 2025 році.

Передбачається, що до кожного з’єднання увійдуть дві тисячі бійців. Бригади проходитимуть підготовку за кордоном.

Цим з’єднанням знадобляться тисячі військових та одиниць техніки. Недарма держава хоче набрати рекрутів з-поміж українців, котрі проживають за кордоном, – зауважили у виданні.
Портал Militaryland, який відслідковує структуру ЗСУ та їх дії, отримав фотографії курсантів першої 160-ї механізованої бригади, яка нині тренується в Польщі. Наступним таким підрозділам присвоюватимуть номери у тому ж десятку. Скільки бригад планується створити, невідомо. Очікується, що всі вони будуть оснащені західною технікою, яку нададуть союзники.

Формування бригад серії 160s відбувається через три місяці після завершення попереднього розширення армії. З осені 2023 року українська армія вже сформувала десять нових бригад: чотири механізовані, п’ять піхотних та одну єгерську. Піхотні бригади найменш оснащені та зазвичай переміщаються на вантажівках, єгерські забезпечені легкою бронетехнікою, тоді як механізовані використовують гусеничну та колісну бронетехніку та зазвичай мають не менше 12 танків.

Якщо новий етап розширення армії передбачає такі ж цифри, то ЗСУ знадобляться 20 тисяч армійців, які потребуватимуть відповідного оснащення. За 29 місяців повномасштабної війни
чому 20т?. Втрати враховуються? А потом поки вони створюють нові бригади старі потроху позбігаються :lol: хтось по догляду за котом а хтось просто розвертається і йде в сзч.
Лічно я не підписувався на пожизнєнне.
Так шо цифра 20т то якось ні прошо. Там напевно тисяч 100 треба нагребти. До того ж москалі теж поговорюють про перехід з добровільної комплектації армії до мобілізації.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 08:16

  Wirująświatła написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

З ким, проти кого, де?
flyman
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  #<1 ... 9605960696079608
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