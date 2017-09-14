RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9606960796089609>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 07:51

  sens написав:
  Wirująświatła написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

Які умови,чому лише зараз,заради чого ?

Я б це сформулював отак : «у якого генерала свр це прочитав?»

Без кацапів бульбафюрер не рипнеться. А поки що про прибуття туди суттєвих сил кацапів я не чув.
«Несуттєві» були і є.
Але цього мало. Бульбафюрер може рипнутись лише за умови , шо Україна вже не здатна до спротиву. Тобто за максимум місяць до капітуляцію. А інакше він прекрасно розуміє що буде з Мозирським НПЗ , та і не тільки ним.

Гра мʼязами для відволікання наших сил , які могли б посилити або курське угрупування, або взагалі зайти з Чернігівщини (яку на прикордонні з кацапами зараз молотять як ніколи.. Чого б це?)



Яких «тилових» посад не вистачає Хантерам? Що там у нього розбирають за тиждень як гарячі пиріжки?
Є ще тут.
https://gur.gov.ua/content/stav-plius-s ... o-hur.html

Але «треба відповідати вимогам» (с) Hotab.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 сер, 2024 08:30, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 13102
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 07:59

  Ukrainian написав:Збройні сили України розпочали формування нових механізованих бригад у складі Сухопутних військ, очікуючи продовження повномасштабної війни з Росією у 2025 році.

Передбачається, що до кожного з’єднання увійдуть дві тисячі бійців. Бригади проходитимуть підготовку за кордоном.

Цим з’єднанням знадобляться тисячі військових та одиниць техніки. Недарма держава хоче набрати рекрутів з-поміж українців, котрі проживають за кордоном, – зауважили у виданні.
Портал Militaryland, який відслідковує структуру ЗСУ та їх дії, отримав фотографії курсантів першої 160-ї механізованої бригади, яка нині тренується в Польщі. Наступним таким підрозділам присвоюватимуть номери у тому ж десятку. Скільки бригад планується створити, невідомо. Очікується, що всі вони будуть оснащені західною технікою, яку нададуть союзники.

Формування бригад серії 160s відбувається через три місяці після завершення попереднього розширення армії. З осені 2023 року українська армія вже сформувала десять нових бригад: чотири механізовані, п’ять піхотних та одну єгерську. Піхотні бригади найменш оснащені та зазвичай переміщаються на вантажівках, єгерські забезпечені легкою бронетехнікою, тоді як механізовані використовують гусеничну та колісну бронетехніку та зазвичай мають не менше 12 танків.

Якщо новий етап розширення армії передбачає такі ж цифри, то ЗСУ знадобляться 20 тисяч армійців, які потребуватимуть відповідного оснащення. За 29 місяців повномасштабної війни
чому 20т?. Втрати враховуються? А потом поки вони створюють нові бригади старі потроху позбігаються :lol: хтось по догляду за котом а хтось просто розвертається і йде в сзч.
Лічно я не підписувався на пожизнєнне.
Так шо цифра 20т то якось ні прошо. Там напевно тисяч 100 треба нагребти. До того ж москалі теж поговорюють про перехід з добровільної комплектації армії до мобілізації.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 08:16

  Wirująświatła написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

З ким, проти кого, де?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36148
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2785 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 08:38

Рожевий світ через окуляри за 350ойро))

  Banderlog написав:хтось по догляду за котом а хтось просто розвертається і йде в сзч.
Лічно я не підписувався на пожизнєнне.
Так шо цифра 20т то якось ні прошо
Так отож!
Я теж на пожиттєве не підписувався!

Цікаво, що про масштаби сзч - мовчать?
Мабуть, наша незламниця в окулярах незламно бореться, щоб реальні цифри не вспливали на поверхню))

І я колись не міг повірити в цифру 100к на Марсі "втікачів від добра" :lol:
А кажу, що наче і ще більше :shock:

Щотижня сниться, що там 2-3пішло... там 2-3... а там, взагалі, начальство теж пішло... :shock:
Напевно втікають, щоб в тилу подякувати незамінним в тилу :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6779
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 08:42

  Успіх написав:Напевно втікають, щоб в тилу подякувати незамінним в тилу
надо бойцам выдавать специальные отпуска для исправления демографической ситуации. Знаешь как нам ленивым бездельникам тяжело что то исправлять?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24689
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 08:46

  Успіх написав:
  Banderlog написав:хтось по догляду за котом а хтось просто розвертається і йде в сзч.
Лічно я не підписувався на пожизнєнне.
Так шо цифра 20т то якось ні прошо
Так отож!
Я теж на пожиттєве не підписувався!

Цікаво, що про масштаби сзч - мовчать?
Мабуть, наша незламниця в окулярах незламно бореться, щоб реальні цифри не вспливали на поверхню))

І я колись не міг повірити в цифру 100к на Марсі "втікачів від добра" :lol:
А кажу, що наче і ще більше :shock:

Щотижня сниться, що там 2-3пішло... там 2-3... а там, взагалі, начальство теж пішло... :shock:
Напевно втікають, щоб в тилу подякувати незамінним в тилу :mrgreen:

нас зара пару з отпуску з чехії не вернулось. Думаю для сзч варіант оптимальний)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 08:48

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

З ким, проти кого, де?

Schmit
 
Повідомлень: 4550
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 09:05

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Напевно втікають, щоб в тилу подякувати незамінним в тилу
надо бойцам выдавать специальные отпуска для исправления демографической ситуации. Знаешь как нам ленивым бездельникам тяжело что то исправлять?

Та знаєм) футбол любите, рибалку, комютерні ігри й марки колекціонуєте? :lol:
без нас українські жінки по закордонам розбігаються)))
Нічо скоро си вернем.
Пива віпю пива віпю й погар переверну по 4 любки маю куди сє поверну) по 4 любки маю тай по 14 . Штири дівки 3 жидівки й молодших штирнаціть. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 09:09

  Banderlog написав:й марки колекціонуєте?
марки собирали до 2002 г. сейчас евро любим.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24689
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 09:16

  Wirująświatła написав:надо бойцам выдавать специальные отпуска для исправления демографической ситуации. Знаешь как нам ленивым бездельникам тяжело что то исправлять?

Ещё до войны многие украинцы вместо детей котиков и собачек заводили.
Причем материально обеспеченные.
UA
 
Повідомлень: 8663
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9606960796089609>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65247
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226089
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 712980
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3482)
28.08.2024 08:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.