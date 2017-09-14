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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9606960796089609

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 09:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора з колегою спілкувався. Мобілізований в минулому році
Зображення
Зображення
Для бійця мабуть саме страшне залишитися на полі. "Бєзвєсті пропавшій". Родина замучається бігати по тцк та судах. Всєм всьо платітся
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 09:31

  UA написав:
  Wirująświatła написав:надо бойцам выдавать специальные отпуска для исправления демографической ситуации. Знаешь как нам ленивым бездельникам тяжело что то исправлять?

Ещё до войны многие украинцы вместо детей котиков и собачек заводили.
Причем материально обеспеченные.

именно обеспеченные не хотят заводить детей, моё личное наблюдение. Много денег уходит на инстаграмные ремонты, премиум авто, салоны красоты. На детей не остаётся. Плюс обеспеченный мужик понимает что после развода его побреют на алименты, а бывшая жена найдёт моложе и фигуристее.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 09:35

  whois2010 написав:Вчора з колегою спілкувався. Мобілізований в минулому році
Зображення
Зображення
Для бійця мабуть саме страшне залишитися на полі. "Бєзвєсті пропавшій". Родина замучається бігати по тцк та судах. Всєм всьо платітся

Обгоревших не хотят ДНК экспертизу делать, загоняют в пропавших чтобы не платить.
От подразделения зависит. Во многих свои похоронные команды есть с доставкой тел на родину и оформлением документов по максимуму.
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