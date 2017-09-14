Wirująświatła написав:надо бойцам выдавать специальные отпуска для исправления демографической ситуации. Знаешь как нам ленивым бездельникам тяжело что то исправлять?
Ещё до войны многие украинцы вместо детей котиков и собачек заводили. Причем материально обеспеченные.
именно обеспеченные не хотят заводить детей, моё личное наблюдение. Много денег уходит на инстаграмные ремонты, премиум авто, салоны красоты. На детей не остаётся. Плюс обеспеченный мужик понимает что после развода его побреют на алименты, а бывшая жена найдёт моложе и фигуристее.
whois2010 написав:Вчора з колегою спілкувався. Мобілізований в минулому році Для бійця мабуть саме страшне залишитися на полі. "Бєзвєсті пропавшій". Родина замучається бігати по тцк та судах. Всєм всьо платітся
Обгоревших не хотят ДНК экспертизу делать, загоняют в пропавших чтобы не платить. От подразделения зависит. Во многих свои похоронные команды есть с доставкой тел на родину и оформлением документов по максимуму.