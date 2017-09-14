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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9606960796089609

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:От подразделения зависит. Во многих свои похоронные команды есть с доставкой тел на родину и оформлением документов по максимуму.


ті хто тримають важкі напрямки дійсно не можуть забирати тіла, бо орки також працють навіть по одному бійцю, а три з 200-м вже джекпот... :(
самі виходять під скидами, в таких умовах навіть поранених вчасно не витягують, про загиблих мова не йде...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:09

ТЦК стрілятимуть на ураження у випадку загрози, – Волинський ТЦК.

«Жарти закінчились», – зазначили у відомстві.

https://www.facebook.com/share/p/9trMqGrx9DrfY8Nn/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:20

  Xenon написав:
ТЦК стрілятимуть на ураження у випадку загрози, – Волинський ТЦК.

«Жарти закінчились», – зазначили у відомстві.

https://www.facebook.com/share/p/9trMqGrx9DrfY8Nn/

якби так у 2014 в Криму, воєнні мірного врємєні, а зараз гражданських будуть, нуну,
flyman
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  #<1 ... 9606960796089609
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