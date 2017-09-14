ті хто тримають важкі напрямки дійсно не можуть забирати тіла, бо орки також працють навіть по одному бійцю, а три з 200-м вже джекпот...
самі виходять під скидами, в таких умовах навіть поранених вчасно не витягують, про загиблих мова не йде...
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Додано: Сер 28 сер, 2024 13:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ті хто тримають важкі напрямки дійсно не можуть забирати тіла, бо орки також працють навіть по одному бійцю, а три з 200-м вже джекпот...
самі виходять під скидами, в таких умовах навіть поранених вчасно не витягують, про загиблих мова не йде...
Додано: Сер 28 сер, 2024 14:09
Додано: Сер 28 сер, 2024 14:20
якби так у 2014 в Криму, воєнні мірного врємєні, а зараз гражданських будуть, нуну,
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