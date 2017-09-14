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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9607960896099610>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:От подразделения зависит. Во многих свои похоронные команды есть с доставкой тел на родину и оформлением документов по максимуму.


ті хто тримають важкі напрямки дійсно не можуть забирати тіла, бо орки також працють навіть по одному бійцю, а три з 200-м вже джекпот... :(
самі виходять під скидами, в таких умовах навіть поранених вчасно не витягують, про загиблих мова не йде...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:09

ТЦК стрілятимуть на ураження у випадку загрози, – Волинський ТЦК.

«Жарти закінчились», – зазначили у відомстві.

https://www.facebook.com/share/p/9trMqGrx9DrfY8Nn/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:20

  Xenon написав:
ТЦК стрілятимуть на ураження у випадку загрози, – Волинський ТЦК.

«Жарти закінчились», – зазначили у відомстві.

https://www.facebook.com/share/p/9trMqGrx9DrfY8Nn/

якби так у 2014 в Криму, воєнні мірного врємєні, а зараз гражданських будуть, нуну,
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:45

  Xenon написав:
ТЦК стрілятимуть на ураження у випадку загрози, – Волинський ТЦК.

«Жарти закінчились», – зазначили у відомстві.

https://www.facebook.com/share/p/9trMqGrx9DrfY8Nn/

https://youtu.be/qDct8Kxi5kM?feature=shared
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:47

  flyman написав:
  Xenon написав:
ТЦК стрілятимуть на ураження у випадку загрози, – Волинський ТЦК.

«Жарти закінчились», – зазначили у відомстві.

https://www.facebook.com/share/p/9trMqGrx9DrfY8Nn/

якби так у 2014 в Криму, воєнні мірного врємєні, а зараз гражданських будуть, нуну,

у 2014 була ще ера "оніжєдєтєй" та "сльозинки правосєка"
різні часи часи - різні нрави
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брати найєми в мене кров'ю вмиються
я ваших священих корів привселюдно страчу
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️До співробітників усіх ТЦК доведено, що у разі загрози життю слід відразу відкривати вогонь на ураження, — Волинський обласний ТЦК

«Жарти закінчились
Хотіли по закону, буде по закону »
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:
  flyman написав:
  Xenon написав:[quote]
ТЦК стрілятимуть на ураження у випадку загрози, – Волинський ТЦК.

«Жарти закінчились», – зазначили у відомстві.

https://www.facebook.com/share/p/9trMqGrx9DrfY8Nn/

якби так у 2014 в Криму, воєнні мірного врємєні, а зараз гражданських будуть, нуну,

у 2014 була ще ера "оніжєдєтєй" та "сльозинки правосєка"
різні часи часи - різні нрави
----
брати найєми в мене кров'ю вмиються
я ваших священих корів привселюдно страчу[/quote]Ну Мустафа то відомий балабол
А чим Масі вам не вгодив? Воював, отримав травму, залишився без ока
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:02

  Бетон написав:❗️До співробітників усіх ТЦК доведено, що у разі загрози життю слід відразу відкривати вогонь на ураження, — Волинський обласний ТЦК

«Жарти закінчились
Хотіли по закону, буде по закону »


можна я теж буду відкривати вогонь при загрозі життю?
Чи є різні життя?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:02

  Xenon написав:
ТЦК стрілятимуть на ураження у випадку загрози, – Волинський ТЦК.

«Жарти закінчились», – зазначили у відомстві.

https://www.facebook.com/share/p/9trMqGrx9DrfY8Nn/

А якщо ну дУУУже хочеться поцупити тій сєйф із грошима ухулянтів із ТЦК, і вже якось туди у комендантську годину потрапив(із друзями з болгаркою) - то буде загроза тцкістам чи ні? Чи спочатку поцупити в них пару ДШК чи КПВТ для парітету бідних цивільних та озброєних вовків?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  Бетон написав:[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️До співробітників усіх ТЦК доведено, що у разі загрози життю слід відразу відкривати вогонь на ураження, — Волинський обласний ТЦК

«Жарти закінчились
Хотіли по закону, буде по закону »


можна я теж буду відкривати вогонь при загрозі життю?
Чи є різні життя?
Можна. Головне потім довести загрозу, а так в принципі можна.
Faceless
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  #<1 ... 9607960896099610>
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