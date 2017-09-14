ті хто тримають важкі напрямки дійсно не можуть забирати тіла, бо орки також працють навіть по одному бійцю, а три з 200-м вже джекпот...
самі виходять під скидами, в таких умовах навіть поранених вчасно не витягують, про загиблих мова не йде...
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Додано: Сер 28 сер, 2024 13:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ті хто тримають важкі напрямки дійсно не можуть забирати тіла, бо орки також працють навіть по одному бійцю, а три з 200-м вже джекпот...
самі виходять під скидами, в таких умовах навіть поранених вчасно не витягують, про загиблих мова не йде...
Додано: Сер 28 сер, 2024 14:09
Додано: Сер 28 сер, 2024 14:20
якби так у 2014 в Криму, воєнні мірного врємєні, а зараз гражданських будуть, нуну,
Додано: Сер 28 сер, 2024 14:45
Додано: Сер 28 сер, 2024 14:47
у 2014 була ще ера "оніжєдєтєй" та "сльозинки правосєка"
різні часи часи - різні нрави
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брати найєми в мене кров'ю вмиються
я ваших священих корів привселюдно страчу
Додано: Сер 28 сер, 2024 14:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
❗️До співробітників усіх ТЦК доведено, що у разі загрози життю слід відразу відкривати вогонь на ураження, — Волинський обласний ТЦК
«Жарти закінчились
Хотіли по закону, буде по закону »
Додано: Сер 28 сер, 2024 15:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
у 2014 була ще ера "оніжєдєтєй" та "сльозинки правосєка"
різні часи часи - різні нрави
----
брати найєми в мене кров'ю вмиються
я ваших священих корів привселюдно страчу[/quote]Ну Мустафа то відомий балабол
А чим Масі вам не вгодив? Воював, отримав травму, залишився без ока
Додано: Сер 28 сер, 2024 15:02
Додано: Сер 28 сер, 2024 15:02
А якщо ну дУУУже хочеться поцупити тій сєйф із грошима ухулянтів із ТЦК, і вже якось туди у комендантську годину потрапив(із друзями з болгаркою) - то буде загроза тцкістам чи ні? Чи спочатку поцупити в них пару ДШК чи КПВТ для парітету бідних цивільних та озброєних вовків?
Додано: Сер 28 сер, 2024 15:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можна. Головне потім довести загрозу, а так в принципі можна.
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