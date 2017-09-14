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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9607960896099610

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:18

  барабашов написав:
  Xenon написав:
ТЦК стрілятимуть на ураження у випадку загрози, – Волинський ТЦК.

«Жарти закінчились», – зазначили у відомстві.

https://www.facebook.com/share/p/9trMqGrx9DrfY8Nn/

А якщо ну дУУУже хочеться поцупити тій сєйф із грошима ухулянтів із ТЦК, і вже якось туди у комендантську годину потрапив(із друзями з болгаркою) - то буде загроза тцкістам чи ні? Чи спочатку поцупити в них пару ДШК чи КПВТ для парітету бідних цивільних та озброєних вовків?


так загроза життю хіба тільки якщо г.г. як у фільмі "Пила", але там не болгарка
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:21

  Бетон написав:❗️До співробітників усіх ТЦК доведено, що у разі загрози життю слід відразу відкривати вогонь на ураження, — Волинський обласний ТЦК

«Жарти закінчились
Хотіли по закону, буде по закону »

О как, как загран. паспорт по-закону мне отдать, так нет, а как мобилизировать, так по закону.
utestcom2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:29

  Faceless написав:
Головне потім довести загрозу, а так в принципі можна.
не можна. Треба буде довести що не міг уникнути загрози інакше. Допустим втекти. Налякавши попереджувальним пострілом вверх і тд і тп...
Ми не в сша.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:31

24 серпня, після нанесення вогневого ураження з території росії, 5-й БТрО, який виконував завдання з прикриття державного кордону на рубежі Кутейникове — Мокроєланчик, самовільно залишив свої позиції. Тим самим було оголено правий фланг наших військ. Особовий склад цього батальйону залишив зону бойових дій і відступив до місця постійної дислокації в Івано-Франківській області (близько 1000 км від району ведення бойових дій). Через державний кордон — у прогалину, яка утворилася, вторглися підрозділи збройних сил російської федерації, здійснивши при цьому акт агресії та порушення норм права війни.
На жаль, це був не єдиний випадок дезертирства українських воїнів. Того ж дня, 24 серпня, особовий склад 1-ї БТГр 28-ї ОМБр у кількості 223 осіб (крім 18 військовослужбовців) самовільно залишив позиції та відійшов у напрямку Старобешевого.
За даними Генеральної прокуратури України, під час боїв за Іловайськ загинуло 366 захисників, 429 дістали поранення різного ступеня важкості, приблизно 300 потрапили до ворожого полону.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, під час боїв за Іловайськ загинуло 220 осіб, 40 поранено, 40 зникли безвісти. З них безпосередньо під час виходу так званим «зеленим коридором» 129 осіб загинуло, поранено — 18, зникли безвісти — 22 особи. Однак ці дані не включали втрат добровольчих батальйонів Міністерства внутрішніх справ.
https://v-variant.com.ua/ru/article/10- ... -trahedii/
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:38

Санкції Китаю?
Meest China 27 Серпень 2024
Зміни в експортних перевірках з Китаю

З 1 вересня 2024 року ми більше не зможемо приймати до перевезення наступні товари:

Карбонова рама для квадрокоптера
Карбоновий промінь для квадрокоптера
Квадрокоптер
Мотор для квадрокоптера
Набір комплектуючих для квадрокоптера
Набір рам для квадрокоптерів
Навігаційна камера для квадрокоптера
Політний контролер для квадрокоптера
Посадочні шасі для квадрокоптера
Пропелер для квадрокоптера
Рама для квадрокоптера
Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера
Цифрова система передачі даних для квадрокоптера
Детектор цифрової радіокомунікації
Радіосистема
Радіостанція
Рація портативна
Система передачі відеосигналу по радіоканалу
РЕБ системи
Мисливські ножі

У випадку надходження даних товарів на склад в Китаї, рух такого вантажу буде призупинено. Повернення товару назад постачальнику буде здійснюватися за рахунок клієнта.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:48

  Banderlog написав:
  Faceless написав:
Головне потім довести загрозу, а так в принципі можна.
не можна. Треба буде довести що не міг уникнути загрози інакше. Допустим втекти. Налякавши попереджувальним пострілом вверх і тд і тп...
Ми не в сша.

От і відповідь тцк-ашникам.
Тікай- ТЕ
Бетон
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