А якщо ну дУУУже хочеться поцупити тій сєйф із грошима ухулянтів із ТЦК, і вже якось туди у комендантську годину потрапив(із друзями з болгаркою) - то буде загроза тцкістам чи ні? Чи спочатку поцупити в них пару ДШК чи КПВТ для парітету бідних цивільних та озброєних вовків?
так загроза життю хіба тільки якщо г.г. як у фільмі "Пила", але там не болгарка
24 серпня, після нанесення вогневого ураження з території росії, 5-й БТрО, який виконував завдання з прикриття державного кордону на рубежі Кутейникове — Мокроєланчик, самовільно залишив свої позиції. Тим самим було оголено правий фланг наших військ. Особовий склад цього батальйону залишив зону бойових дій і відступив до місця постійної дислокації в Івано-Франківській області (близько 1000 км від району ведення бойових дій). Через державний кордон — у прогалину, яка утворилася, вторглися підрозділи збройних сил російської федерації, здійснивши при цьому акт агресії та порушення норм права війни. На жаль, це був не єдиний випадок дезертирства українських воїнів. Того ж дня, 24 серпня, особовий склад 1-ї БТГр 28-ї ОМБр у кількості 223 осіб (крім 18 військовослужбовців) самовільно залишив позиції та відійшов у напрямку Старобешевого. За даними Генеральної прокуратури України, під час боїв за Іловайськ загинуло 366 захисників, 429 дістали поранення різного ступеня важкості, приблизно 300 потрапили до ворожого полону.
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, під час боїв за Іловайськ загинуло 220 осіб, 40 поранено, 40 зникли безвісти. З них безпосередньо під час виходу так званим «зеленим коридором» 129 осіб загинуло, поранено — 18, зникли безвісти — 22 особи. Однак ці дані не включали втрат добровольчих батальйонів Міністерства внутрішніх справ. https://v-variant.com.ua/ru/article/10- ... -trahedii/
Meest China 27 Серпень 2024 Зміни в експортних перевірках з Китаю
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