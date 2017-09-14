Цукерберг написав листа до юридичного комітету Палати представників США, щоби «прояснити позицію» щодо взаємодії держави з технологічними компаніями.



«У 2021 році високопосадовці адміністрації Байдена, включаючи Білий дім, протягом кількох місяців неодноразово чинили тиск на наші команди з метою цензурувати певний контент про COVID-19, включаючи гумор і сатиру, і висловлювали величезне розчарування, коли ми не погоджувалися. Я вважаю, що тиск з боку уряду був неправильним, і шкодую, що ми не висловилися щодо цього більш відверто. Я також думаю, що ми робили деякий вибір, який, озираючись назад та маючи нову інформацію, ми не зробили б сьогодні», — написав гендиректор Meta.



Окрім цього, за словами Цукерберга, перед президентськими виборами 2020 року в США ФБР попередило команду платформи про можливу російську кампанію з дезінформації, спрямовану проти Джо Байдена та компанії Burisma, яку пов'язували з його сином Гантером Байденом. В очікуванні відповіді від фахівців з перевірки фактів команда фейсбуку знизила пріоритет показу статті.



«З того часу стало зрозуміло, що ці повідомлення не були російською дезінформацією, і, озираючись назад, ми не повинні були понижувати цю історію. Ми змінили нашу політику та процеси, щоб такого більше не повторилося. Наприклад, ми більше не знижуємо матеріали, очікуючи на перевірку фактів», — йдеться в листі Цукерберга.



