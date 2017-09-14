3й Рейх від БТС, мовою
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Додано: Сер 28 сер, 2024 17:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
3й Рейх від БТС, мовою
Додано: Сер 28 сер, 2024 18:41
Додано: Сер 28 сер, 2024 18:46
Додано: Сер 28 сер, 2024 18:48
Приведу цитату ниже
Але тема цікава ...
Чи може Беларусь вступити в війну ?
Бля ... вона вже вступила 24.02.2022, коли надала свою терріторію рашистськім військам для нападу на Україну
І білоруси були на терріторії Чернігівської області, разом з рашистами
Тому, тре переформулювати, а чи підуть белоруські війська самостійно в Україну ?
Ну, Лука від цього намагається відхрестись.
Він хоч і колгоспник, але хитродупий
Військо
Чисельність війська дуже мізерна, досвіду війни вони не мають взагалі
Вагнери їх могли навчити, але далеко не всіх
Ну ок, підуть, хоч це і самогубство ... а куди ?
Або на Чернігів - Нові Яриловичи-Ріпки, Сеньківка-Городня.
Сідаліща не вистачить
На Чернобільску АЄС - заміновано все
На Рівненську АЄС - то це тільки вересень, потім через свої ж пінські болота не пройдуть. І заміновано
Але це неважливо, як правильно зауважив Hotab, Мозирській НПЗ дуже близький
Якщо білоруси підуть, то рознести НПЗ - справа часу
PS. Все IMHO
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