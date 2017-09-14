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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9608960996109611

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

3й Рейх від БТС, мовою
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:23

Здогадається нарешті хтось, що відбувається?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:41

  Schmit написав:Здогадається нарешті хтось, що відбувається?

Все відбувається згідно домовленностей між Зе і Пу. Просто треба, щоб зрада виглядала достойно для українського народу
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:46

  Hennady написав:
  Schmit написав:Здогадається нарешті хтось, що відбувається?

Все відбувається згідно домовленностей між Зе і Пу. Просто треба, щоб зрада виглядала достойно для українського народу

піпли ЛАДи-носії паспорту хавають
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:48

  Wirująświatła написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

Приведу цитату ниже
  Hotab написав:
  sens написав:
  Wirująświatła написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

Які умови,чому лише зараз,заради чого ?

Я б це сформулював отак : «у якого генерала свр це прочитав?»


Але тема цікава ...

Чи може Беларусь вступити в війну ?
Бля ... вона вже вступила 24.02.2022, коли надала свою терріторію рашистськім військам для нападу на Україну
І білоруси були на терріторії Чернігівської області, разом з рашистами

Тому, тре переформулювати, а чи підуть белоруські війська самостійно в Україну ?

Ну, Лука від цього намагається відхрестись.
Він хоч і колгоспник, але хитродупий

Військо
Чисельність війська дуже мізерна, досвіду війни вони не мають взагалі
Вагнери їх могли навчити, але далеко не всіх

Ну ок, підуть, хоч це і самогубство ... а куди ?
Або на Чернігів - Нові Яриловичи-Ріпки, Сеньківка-Городня.
Сідаліща не вистачить

На Чернобільску АЄС - заміновано все

На Рівненську АЄС - то це тільки вересень, потім через свої ж пінські болота не пройдуть. І заміновано

Але це неважливо, як правильно зауважив Hotab, Мозирській НПЗ дуже близький
Якщо білоруси підуть, то рознести НПЗ - справа часу

PS. Все IMHO
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:03

Насильно бусифицированые таки уже на фронте :mrgreen:
15.11

Рагульно как то...
UA
 
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  #<1 ... 9608960996109611
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