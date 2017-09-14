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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 96099610961196129613>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

3й Рейх від БТС, мовою
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:23

Здогадається нарешті хтось, що відбувається?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:41

  Schmit написав:Здогадається нарешті хтось, що відбувається?

Все відбувається згідно домовленностей між Зе і Пу. Просто треба, щоб зрада виглядала достойно для українського народу
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:46

  Hennady написав:
  Schmit написав:Здогадається нарешті хтось, що відбувається?

Все відбувається згідно домовленностей між Зе і Пу. Просто треба, щоб зрада виглядала достойно для українського народу

піпли ЛАДи-носії паспорту хавають
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:48

  Wirująświatła написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

Приведу цитату ниже
  Hotab написав:
  sens написав:
  Wirująświatła написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

Які умови,чому лише зараз,заради чого ?

Я б це сформулював отак : «у якого генерала свр це прочитав?»


Але тема цікава ...

Чи може Беларусь вступити в війну ?
Бля ... вона вже вступила 24.02.2022, коли надала свою терріторію рашистськім військам для нападу на Україну
І білоруси були на терріторії Чернігівської області, разом з рашистами

Тому, тре переформулювати, а чи підуть белоруські війська самостійно в Україну ?

Ну, Лука від цього намагається відхрестись.
Він хоч і колгоспник, але хитродупий

Військо
Чисельність війська дуже мізерна, досвіду війни вони не мають взагалі
Вагнери їх могли навчити, але далеко не всіх

Ну ок, підуть, хоч це і самогубство ... а куди ?
Або на Чернігів - Нові Яриловичи-Ріпки, Сеньківка-Городня.
Сідаліща не вистачить

На Чернобільску АЄС - заміновано все

На Рівненську АЄС - то це тільки вересень, потім через свої ж пінські болота не пройдуть. І заміновано

Але це неважливо, як правильно зауважив Hotab, Мозирській НПЗ дуже близький
Якщо білоруси підуть, то рознести НПЗ - справа часу

PS. Все IMHO
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:23

Вашими ж методами))

  Schmit написав:Здогадається нарешті хтось, що відбувається?

Шміт, все ясно, як білий день - ось тут:
https://www.youtube.com/watch?v=ZlOoWhS8-c4
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:37

Що було в понеділок?

https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua ... 17674.html
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:38

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09


Чи може Беларусь вступити в війну ?
.. тре переформулювати, а чи підуть белоруські війська самостійно в Україну ?
Ну, Лука від цього намагається відхрестись.
.. як правильно зауважив Hotab, Мозирській НПЗ дуже близький
Якщо білоруси підуть, то рознести НПЗ - справа часу

Пюрер не сліпий і не тупий. Бачить як і розуміє чому палають НПЗ і нафтобази на рф. Руйнувати власну країну та відносини із сильними цього світу він не збирається. Буде петлять і надалі.

ПС. Попит на лісапети в кацапії зріс на 35% за останній рік.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:41

Интересно, оптимисты есть ещё на форуме, что мы можем силой вернуть тер. 91года?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:42

Нема балансу...

Вчора та позавчора настрочили стільки і такого ..., що виникла думка -- а на фіг форум, можна ж телемарафон подивитися. Ще й почали вказувати, що можна, що не можна ... наче модераторів та відповідних служб нема.
Сьогодні прям зрада зрадная... що дійсно куди ще більше додавати-то навіть обговоренням неї.

А повинен бути баланс: настропалив-виклав хтось питання проблемне, а йому дописувачі з протилежною думкою у відповідь свою аргументацію.
Не про автора чи дописувача, а про контраргументи стосовно викладеного питання.

Було б і конструктивно, і інформативно.
detroytred
 
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