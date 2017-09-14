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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9610961196129613>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:44

  detroytred написав:Вчора та позавчора настрочили стільки і такого ..., що виникла думка -- а на фіг форум, можна ж телемарафон подивитися. Ще й почали вказувати, що можна, що не можна ... наче модераторів та відповідних служб нема.
Сьогодні прям зрада зрадная... що дійсно куди ще більше додавати-то навіть обговоренням неї.

А повинен бути баланс: настропалив-виклав хтось питання проблемне, а йому дописувачі з протилежною думкою у відповідь свою аргументацію.
Не про автора чи дописувача, а про контраргументи стосовно викладеного питання.

Було б і конструктивно, і інформативно.
А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:50

  detroytred написав:Вчора та позавчора настрочили стільки і такого ..., що виникла думка -- а на фіг форум, можна ж телемарафон подивитися.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:52

  Игорь Алексеевич написав:А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу. :P

Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:04

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу. :P

Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))
И вам от этого легче, что вы высказались и вас поддержали. :) Или не поддержали и начался спор с 24 февраля 22г., как надо воевать..))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:08

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу. :P

Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))

Сміх мавп це весело ,а ось думки "спеціалістів" іноді не варті уваги.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:13

Росіяни вдарили по центру Куп'янська: багато постраждалих, пошкоджено мерію
https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyani-vd ... 64628.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:14

  Бетон написав:Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?

ти хто?
вах! чечєн!
пах!
ти хто?
вах! ічкєр?
прахаді не стейсняйся.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:28

  Бетон написав:Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:46

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу. :P

Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))
И вам от этого легче, что вы высказались и вас поддержали. :) Или не поддержали и начался спор с 24 февраля 22г., как надо воевать..))

Не зрозумів логіки ваших чи питань, чи тверджень стосовно вказаної мети перебування на форумі.
detroytred
 
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