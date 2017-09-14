Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Сер 28 сер, 2024 19:44
detroytred написав:
Вчора та позавчора настрочили стільки і такого ..., що виникла думка -- а на фіг форум, можна ж телемарафон подивитися. Ще й почали вказувати, що можна, що не можна ... наче модераторів та відповідних служб нема.
Сьогодні прям зрада зрадная... що дійсно куди ще більше додавати-то навіть обговоренням неї.
А повинен бути баланс: настропалив-виклав хтось питання проблемне, а йому дописувачі з протилежною думкою у відповідь свою аргументацію.
Не про автора чи дописувача, а про контраргументи стосовно викладеного питання.
Було б і конструктивно, і інформативно.
А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу.
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 8189
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 845 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 28 сер, 2024 19:50
detroytred написав:
Вчора та позавчора настрочили стільки і такого ..., що виникла думка -- а на фіг форум, можна ж телемарафон подивитися.
VIDEO
Wirująświatła
Повідомлень: 24688
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 28 сер, 2024 19:52
Игорь Алексеевич написав:
А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу.
Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))
detroytred
Повідомлень: 29995
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 сер, 2024 19:55
Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?
Бетон
Повідомлень: 3225
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 сер, 2024 20:04
detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу.
Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))
И вам от этого легче, что вы высказались и вас поддержали.
Или не поддержали и начался спор с 24 февраля 22г., как надо воевать..))
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 8189
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 845 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 28 сер, 2024 20:08
detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу.
Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))
Сміх мавп це весело ,а ось думки "спеціалістів" іноді не варті уваги.
sens
Повідомлень: 17505
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 938 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 28 сер, 2024 20:13
Росіяни вдарили по центру Куп'янська: багато постраждалих, пошкоджено мерію https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyani-vd ... 64628.html
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 8189
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 845 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 28 сер, 2024 20:14
Бетон написав:
Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?
ти хто?
вах! чечєн!
пах!
ти хто?
вах! ічкєр?
прахаді не стейсняйся.
flyman
Повідомлень: 36155
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2785 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 28 сер, 2024 20:28
Бетон написав:
Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?
Schmit
Повідомлень: 4554
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 сер, 2024 20:46
Игорь Алексеевич написав: detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу.
Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))
И вам от этого легче, что вы высказались и вас поддержали.
Или не поддержали и начался спор с 24 февраля 22г., как надо воевать..))
Не зрозумів логіки ваших чи питань, чи тверджень стосовно вказаної мети перебування на форумі.
detroytred
Повідомлень: 29995
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
16
65257
1493
226105
6076
713041