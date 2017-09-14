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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 сер, 2024 19:52
Игорь Алексеевич написав:
А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу.
Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))
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detroytred
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Додано: Сер 28 сер, 2024 19:55
Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?
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Бетон
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:04
detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу.
Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))
И вам от этого легче, что вы высказались и вас поддержали.
Или не поддержали и начался спор с 24 февраля 22г., как надо воевать..))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:08
detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу.
Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))
Сміх мавп це весело ,а ось думки "спеціалістів" іноді не варті уваги.
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sens
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:13
Росіяни вдарили по центру Куп'янська: багато постраждалих, пошкоджено меріюhttps://www.rbc.ua/rus/news/rosiyani-vd ... 64628.html
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:14
Бетон написав:
Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?
ти хто?
вах! чечєн!
пах!
ти хто?
вах! ічкєр?
прахаді не стейсняйся.
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flyman
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:28
Бетон написав:
Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?
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Schmit
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:46
Игорь Алексеевич написав: detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
А зачем вообще сидеть целыми днями на форуме и доказывать что то др. другу.
Мета перебування на форумі чітко визначена в правилах форуму --- для обміну думками та доброзичливого спілкування.
Хоч цілодобово))
И вам от этого легче, что вы высказались и вас поддержали.
Или не поддержали и начался спор с 24 февраля 22г., как надо воевать..))
Не зрозумів логіки ваших чи питань, чи тверджень стосовно вказаної мети перебування на форумі.
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detroytred
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:50
Бетон написав:
Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?
Оказывается, что у тебя очень позднее зажигание
От пару дней до 4-5 лет ...
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pesikot
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Додано: Сер 28 сер, 2024 21:08
pesikot написав: Бетон написав:
Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?
Оказывается, что у тебя очень позднее зажигание
От пару дней до 4-5 лет ...
Лучше поздно просматривать новости, когда появлятся время, чем быть просроченным психически неадекватным шутом в образе чиновника
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Бетон
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