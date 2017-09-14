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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9610961196129613

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В сутки нет света по 17 часов, а в чате школы бурное обсуждение покупки кондиционера, цвета шортиков, подарков учителям.
Это всё, что нужно знать про общество.

Какой то предпенсионный депутат из Крыма сказал, что генофонд Украины это саботаж. Нужно воевать 18 летним. Нужно с 12 лет вкладывать в голову "детям" установки, чтобы они сами мобилизировались в 18 лет.
При этом депутат не уточнял, почему он смылся из Крыма, не стал на его защиту, не устроил диверсии, а приехал в Киев, чтобы ваши дети расли для его защиты
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 21:23

  Бетон написав:Лучше поздно просматривать новости, когда появлятся время, чем быть просроченным психически неадекватным шутом в образе чиновника

Так ты и есть тот шут, у которого позднее зажигание сработало через 5 лет

Бывает ...

Кем ты был, до своего ребрендинга ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 21:26

  Бетон написав:В сутки нет света по 17 часов,

Ой трындишь ...

17 часов в сутки, не в сутках ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 21:30

  Schmit написав:
  Бетон написав:Оказывается, татаров с малюком убивали чеченцев в Киеве)). Об этом сказал зеленский на конференции, отвечая журналисту.
А стефанчук? Может их ел?


міністерство єднання,
міністерство правди,
міністерство віри,
міністерство надії,
міністерство щастя...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 21:38

  Игорь Алексеевич написав:Интересно, оптимисты есть ещё на форуме, что мы можем силой вернуть тер. 91года?

Как вернуть границы 91 г у меня понимание есть.
Что с этими территориями потом делать - нет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Как вернуть границы 91 г у меня понимание есть


Поделитесь, пожалуйста, этим секретом. Может вас тут кто-то прочитает из чиновников
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 22:02

  Schmit написав:Здогадається нарешті хтось, що відбувається?

Ні. Важко здогадатися. Якщо всіх спікерів за вашими посиланнями скласти до купи.
Бо отой розвідник з Штатів каже, що 70% західної техніки задіяно в Курській операції. Частину узято з Донбасу. Також і інших ресурсів.
А про це в Якубця ні слова...
Інший дядько з Штатів, який топить за респів, наполягає на *зраду* демократів...
Про слабкість Гнатова теж якось неаргументовано в Якубця, бо:
https://24tv.ua/andriy-gnatov-noviy-kom ... v_n2582832

До речі, ще питання: якщо про завгоспа все правда, то чому той же ПАП не заявляє про це публічно і не вимагає рішень по ньому?
Або ті ж партнери не дають йому від ворот поворот?

Імхо. Ну брєд брєдовий, що він ахент тощо оркостану.
Але і в те, що за ним не стоїть потужнійша впливова в світі країна, з якої рахуються всі партнери і не тільки, що він типу сам по собі)), теж не віриться.
Таких країн менш ніж пальців на руці.
detroytred
 
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