В сутки нет света по 17 часов, а в чате школы бурное обсуждение покупки кондиционера, цвета шортиков, подарков учителям. Это всё, что нужно знать про общество.
Какой то предпенсионный депутат из Крыма сказал, что генофонд Украины это саботаж. Нужно воевать 18 летним. Нужно с 12 лет вкладывать в голову "детям" установки, чтобы они сами мобилизировались в 18 лет. При этом депутат не уточнял, почему он смылся из Крыма, не стал на его защиту, не устроил диверсии, а приехал в Киев, чтобы ваши дети расли для его защиты
Schmit написав:Здогадається нарешті хтось, що відбувається?
Ні. Важко здогадатися. Якщо всіх спікерів за вашими посиланнями скласти до купи. Бо отой розвідник з Штатів каже, що 70% західної техніки задіяно в Курській операції. Частину узято з Донбасу. Також і інших ресурсів. А про це в Якубця ні слова... Інший дядько з Штатів, який топить за респів, наполягає на *зраду* демократів... Про слабкість Гнатова теж якось неаргументовано в Якубця, бо: https://24tv.ua/andriy-gnatov-noviy-kom ... v_n2582832
До речі, ще питання: якщо про завгоспа все правда, то чому той же ПАП не заявляє про це публічно і не вимагає рішень по ньому? Або ті ж партнери не дають йому від ворот поворот?
Імхо. Ну брєд брєдовий, що він ахент тощо оркостану. Але і в те, що за ним не стоїть потужнійша впливова в світі країна, з якої рахуються всі партнери і не тільки, що він типу сам по собі)), теж не віриться. Таких країн менш ніж пальців на руці.