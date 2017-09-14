|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 28 сер, 2024 22:41
detroytred написав:
Так що я відверто казав і кажу --- да хрін його знає, що воно відбувається!
З одного боку купа факторів і ознак, що перемога вже визначена...
З іншого, що хоч сам підтримуй -- король-то голий...
Ситуація точнісінько така ж, як ото перед контрнаступом 2023.
З одного боку -- тека, розрахунки, впевненість посадовців та ін. ознаки.
З другого оті песімісти...
Невже снаряд знов в ту ж воронку потрапить?
давайте подробно, бо чесно кажучи я туплю. Що спільного з перед контр наступом? І шо там за перемога визначена? Поки назріває нова фортеця бахмут. А більш нічого не понятно.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1229
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2024 22:46
Финляндия: Вы долбите русских, мы разрешаем, но дальнобоя не дадим, бо русские дадут нам трынды, а мы важную роль играем - прикрываем НАТО от русских...
Британия: мы хотим вам дать дальнобой... но эти клятые США...
США: да у вас все есть... вы нормас долбите русских... они как раз офигели чтоб зайти к вам... а мы воевать с ними не собираемся...
ФРГ: денег нет... но вам же США с Г7 50 ярдов обещали - вот там и берите...
Польша: не... самолеты не дадим бо самим мало, а сбивать ракеты - НАТО не дает... но мы очень хотели...
Чехия: мы старались... но деньги на боеприпасы пропали, а что было мы отдали... простите, что мало...
США: мы офигеть как увеличили вам производство снарядов... теперь за год вы получите (если вам кто-то купит) ровно половину от минимума, что раньше под вас списала себе баблом Чехия...
Чехия и РП: взрыв СП-2 - законная цель в войне...
ФРГ: фигасе...
Украина: либо дальнобой либо мы сокращаем дистанцию...
США: это шантаж и ультиматум?
РФ: хрен вам а не переговоры...
Украина: не сильно и ждали...
Але нюанс --- це маніпуляція.
Бо це ситуація саме на момент і кожен з вищезгаданих має можливість її змінити дуже суттєво до хоч прямо завтра.
А ті ж самі Штати можуть самі все вирішити кардинально.
Але які дійсні плани та рішення будуть -- цього не знає ніхто.
Обгрунтувань, що той-то буде діяти завтра так-то, тому що 1, 2, 3....
Такої аналітики нема.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29997
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2024 22:59
Banderlog написав: detroytred написав:
Так що я відверто казав і кажу --- да хрін його знає, що воно відбувається!
З одного боку купа факторів і ознак, що перемога вже визначена...
З іншого, що хоч сам підтримуй -- король-то голий...
Ситуація точнісінько така ж, як ото перед контрнаступом 2023.
З одного боку -- тека, розрахунки, впевненість посадовців та ін. ознаки.
З другого оті песімісти...
Невже снаряд знов в ту ж воронку потрапить?
давайте подробно, бо чесно кажучи я туплю. Що спільного з перед контр наступом? І шо там за перемога визначена? Поки назріває нова фортеця бахмут. А більш нічого не понятно.
Не хочу повторюватися, десь пару днів три-чотири назад був, як на підбір, вал інформації з самих різних рівнів, що раші капут -- починаючи з форумчанина Деніка. І закінчуючи візитом Моді та тим, як Штати почали нарешті щимити всіх у світі за комплектуючі для рашки (і всі завізжали аж...).
Плюс ота впевненість заяв президента та Ко, що Курська це лише перший етап потужного плану примусу рфії до миру (звичайно і кордонів 91-го). Швидкого примусу, бо в довгу нас очікують величезні втрати.
Ну величезна впевненість, як ото в Буданова, коли він реально чморив оту журналістку, яка вона лошиця і не розуміє нічого, і не знає нічого. Бо якщо б знала, хоч трохи з його теки на столі, по якій він пальчиком стук-стук, то не задавали дурних питань та так глупо не вела б себе.
Оце саме на зараз демонструє влада...
Що нам, лохам, і паритися не треба над питаннями. Лише вірити...
Ситуація ну просто 1в1: тоді *війська зтікали кров'ю, щоб підготувати резерви і вжух...*; і тепер теж саме. Тільки замість Роботино, шматок з оркомістечками.
Як тоді не дійшли навіть до Мєлітополя, так і тепер навіть до курської АЕС.
Але суперхід -- що захопили рашотеріторію та полонених (з усіма наслідками з цього факту, що рашотеріторія). Що хоч одразу отримали чималий результат, чудове досягнення.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29997
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|65258
|
|
|1493
|226108
|
|
|6076
|713064
|
|