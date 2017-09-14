Додано: Сер 28 сер, 2024 22:59

Banderlog написав: detroytred написав:



Так що я відверто казав і кажу --- да хрін його знає, що воно відбувається!

З одного боку купа факторів і ознак, що перемога вже визначена...

З іншого, що хоч сам підтримуй -- король-то голий...

Ситуація точнісінько така ж, як ото перед контрнаступом 2023.

З одного боку -- тека, розрахунки, впевненість посадовців та ін. ознаки.

З другого оті песімісти...

Невже снаряд знов в ту ж воронку потрапить? Так що я відверто казав і кажу --- да хрін його знає, що воно відбувається!З одного боку купа факторів і ознак, що перемога вже визначена...З іншого, що хоч сам підтримуй -- король-то голий...Ситуація точнісінько така ж, як ото перед контрнаступом 2023.З одного боку -- тека, розрахунки, впевненість посадовців та ін. ознаки.З другого оті песімісти...Невже снаряд знов в ту ж воронку потрапить? давайте подробно, бо чесно кажучи я туплю. Що спільного з перед контр наступом? І шо там за перемога визначена? Поки назріває нова фортеця бахмут. А більш нічого не понятно. давайте подробно, бо чесно кажучи я туплю. Що спільного з перед контр наступом? І шо там за перемога визначена? Поки назріває нова фортеця бахмут. А більш нічого не понятно.

Не хочу повторюватися, десь пару днів три-чотири назад був, як на підбір, вал інформації з самих різних рівнів, що раші капут -- починаючи з форумчанина Деніка. І закінчуючи візитом Моді та тим, як Штати почали нарешті щимити всіх у світі за комплектуючі для рашки (і всі завізжали аж...).Плюс ота впевненість заяв президента та Ко, що Курська це лише перший етап потужного плану примусу рфії до миру (звичайно і кордонів 91-го). Швидкого примусу, бо в довгу нас очікують величезні втрати.Ну величезна впевненість, як ото в Буданова, коли він реально чморив оту журналістку, яка вона лошиця і не розуміє нічого, і не знає нічого. Бо якщо б знала, хоч трохи з його теки на столі, по якій він пальчиком стук-стук, то не задавали дурних питань та так глупо не вела б себе.Оце саме на зараз демонструє влада...Що нам, лохам, і паритися не треба над питаннями. Лише вірити...Ситуація ну просто 1в1: тоді *війська зтікали кров'ю, щоб підготувати резерви і вжух...*; і тепер теж саме. Тільки замість Роботино, шматок з оркомістечками.Як тоді не дійшли навіть до Мєлітополя, так і тепер навіть до курської АЕС.Але суперхід -- що захопили рашотеріторію та полонених (з усіма наслідками з цього факту, що рашотеріторія). Що хоч одразу отримали чималий результат, чудове досягнення.