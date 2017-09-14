|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 28 сер, 2024 22:41
detroytred написав:
Так що я відверто казав і кажу --- да хрін його знає, що воно відбувається!
З одного боку купа факторів і ознак, що перемога вже визначена...
З іншого, що хоч сам підтримуй -- король-то голий...
Ситуація точнісінько така ж, як ото перед контрнаступом 2023.
З одного боку -- тека, розрахунки, впевненість посадовців та ін. ознаки.
З другого оті песімісти...
Невже снаряд знов в ту ж воронку потрапить?
давайте подробно, бо чесно кажучи я туплю. Що спільного з перед контр наступом? І шо там за перемога визначена? Поки назріває нова фортеця бахмут. А більш нічого не понятно.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1229
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2024 22:46
Финляндия: Вы долбите русских, мы разрешаем, но дальнобоя не дадим, бо русские дадут нам трынды, а мы важную роль играем - прикрываем НАТО от русских...
Британия: мы хотим вам дать дальнобой... но эти клятые США...
США: да у вас все есть... вы нормас долбите русских... они как раз офигели чтоб зайти к вам... а мы воевать с ними не собираемся...
ФРГ: денег нет... но вам же США с Г7 50 ярдов обещали - вот там и берите...
Польша: не... самолеты не дадим бо самим мало, а сбивать ракеты - НАТО не дает... но мы очень хотели...
Чехия: мы старались... но деньги на боеприпасы пропали, а что было мы отдали... простите, что мало...
США: мы офигеть как увеличили вам производство снарядов... теперь за год вы получите (если вам кто-то купит) ровно половину от минимума, что раньше под вас списала себе баблом Чехия...
Чехия и РП: взрыв СП-2 - законная цель в войне...
ФРГ: фигасе...
Украина: либо дальнобой либо мы сокращаем дистанцию...
США: это шантаж и ультиматум?
РФ: хрен вам а не переговоры...
Украина: не сильно и ждали...
Але нюанс --- це маніпуляція.
Бо це ситуація саме на момент і кожен з вищезгаданих має можливість її змінити дуже суттєво до хоч прямо завтра.
А ті ж самі Штати можуть самі все вирішити кардинально.
Але які дійсні плани та рішення будуть -- цього не знає ніхто.
Обгрунтувань, що той-то буде діяти завтра так-то, тому що 1, 2, 3....
Такої аналітики нема.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29997
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2024 22:59
Banderlog написав: detroytred написав:
Так що я відверто казав і кажу --- да хрін його знає, що воно відбувається!
З одного боку купа факторів і ознак, що перемога вже визначена...
З іншого, що хоч сам підтримуй -- король-то голий...
Ситуація точнісінько така ж, як ото перед контрнаступом 2023.
З одного боку -- тека, розрахунки, впевненість посадовців та ін. ознаки.
З другого оті песімісти...
Невже снаряд знов в ту ж воронку потрапить?
давайте подробно, бо чесно кажучи я туплю. Що спільного з перед контр наступом? І шо там за перемога визначена? Поки назріває нова фортеця бахмут. А більш нічого не понятно.
Не хочу повторюватися, десь пару днів три-чотири назад був, як на підбір, вал інформації з самих різних рівнів, що раші капут -- починаючи з форумчанина Деніка. І закінчуючи візитом Моді та тим, як Штати почали нарешті щимити всіх у світі за комплектуючі для рашки (і всі завізжали аж...).
Плюс ота впевненість заяв президента та Ко, що Курська це лише перший етап потужного плану примусу рфії до миру (звичайно і кордонів 91-го). Швидкого примусу, бо в довгу нас очікують величезні втрати.
Ну величезна впевненість, як ото в Буданова, коли він реально чморив оту журналістку, яка вона лошиця і не розуміє нічого, і не знає нічого. Бо якщо б знала, хоч трохи з його теки на столі, по якій він пальчиком стук-стук, то не задавали дурних питань та так глупо не вела б себе.
Оце саме на зараз демонструє влада...
Що нам, лохам, і паритися не треба над питаннями. Лише вірити...
Ситуація ну просто 1в1: тоді *війська зтікали кров'ю, щоб підготувати резерви і вжух...*; і тепер теж саме. Тільки замість Роботино, шматок з оркомістечками.
Як тоді не дійшли навіть до Мєлітополя, так і тепер навіть до курської АЕС.
Але суперхід -- що захопили рашотеріторію та полонених (з усіма наслідками з цього факту, що рашотеріторія). Що хоч одразу отримали чималий результат, чудове досягнення.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29997
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 сер, 2024 03:40
detroytred написав:
............
Ні. Важко здогадатися. Якщо всіх спікерів за вашими посиланнями скласти до купи.
............
До речі, ще питання: якщо про завгоспа все правда, то чому той же ПАП не заявляє про це публічно і не вимагає рішень по ньому?
Або ті ж партнери не дають йому від ворот поворот?
Імхо. Ну брєд брєдовий, що він ахент тощо оркостану.
Але і в те, що за ним не стоїть потужнійша впливова в світі країна, з якої рахуються всі партнери і не тільки, що він типу сам по собі)), теж не віриться.
Таких країн менш ніж пальців на руці.
У Вас что-то сегодня настроение плохое.
Что-то случилось?
Спикеров развелось слишком много. В этом проблема. И вызвана развитием интернета. Все торопятся дать "горячую" информацию. fox767676
сегодня процитировал Цукерберга (правда, не дал ссылку, но это уже привычно на форуме): "Наприклад, ми більше не знижуємо матеріали, очікуючи на перевірку фактів
". Когда хоть мало-мальски уважаемое СМИ рискнуло бы такое написать? Всегда СМИ заботились о своей репутации и тщательно проверяли материалы перед опубликованием. Конечно, кроме бульварной прессы. А теперь постепенно, все СМИ превращаются в бульварные. Соответственно, и "эксперты" тоже.
Наша война показала много нового. Сначала - "гибридная" война. Но это быстро закончилось, когда война стала полномасштабной. Теперь мы имеем первую большую войну, в которой широко комментируются любые события в стране, вообще, и на фронте, в частности. Я как-то слабо представляю себе, чтобы во время 2 МВ, спрашивали мнение какого-нибудь комроты (комбата или даже комполка) о ходе Сталинградской битвы.
В результате 90% (а, может, и больше) того, что излагают "эксперты" мусор и болтовня. Иногда это очевидно, но, к сожалению, далеко не всегда.
Если раньше было сложно найти информацию, то сейчас тяжело в каче мусора найти зерна правды.
Так що я відверто казав і кажу --- да хрін його знає, що воно відбувається!
Тут Вы правы.
Но тут такое. Когда небольшие тактические успехи и неудачи комментируются и рассматриваются как стратегические.
Напомню, что во 2МВ немцы захватили всю
Украину практически за полгода, освобождение потребовало больше времени (если правильно помню, 1,5 года.)
А захват Бахмута потребовал около 10 мес.
P.s. Сходства с ситуацией "перед контрнаступом 2023" не вижу. Тем более, "точнісінько така ж". Может, потому, что мало слушаю наших комментаторов и "экспертов". Но я не вижу ни постукивания пальчиком по "теці на столі", ни бравурных реляций и обещаний от влади (ни политической, ни военной). Да и вообще каких-то мажорных настроений. + достаточно часто говорится о переговорах, чего в прошлом году вообще не было слышно. Даже здесь на форуме за речь о переговорах сразу затюкивали. Правда, некоторые продолжают и сегодня.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29876
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 29 сер, 2024 03:59
flyman написав: Hennady написав: Schmit написав:
Здогадається нарешті хтось, що відбувається?
Все відбувається згідно домовленностей між Зе і Пу. Просто треба, щоб зрада виглядала достойно для українського народу
піпли ЛАДи-носії паспорту хавають
Му-дак.
И это не лечится.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29876
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 29 сер, 2024 03:59
pesikot написав:
Мені цікаво про такі о..ітельні історії
Кота з лампою не вистачає )
ти вже список склав яких тобі доказів потрібно?
я тільки я почав вимагати конерктний список ти відразу в кусти шмигнув.
а то такий балакучий був...
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|65259
|
|
|1493
|226111
|
|
|6076
|713094
|
|