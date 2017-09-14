RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9611961296139614>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 22:46

Хоч і смішно, але це факти

Финляндия: Вы долбите русских, мы разрешаем, но дальнобоя не дадим, бо русские дадут нам трынды, а мы важную роль играем - прикрываем НАТО от русских...

Британия: мы хотим вам дать дальнобой... но эти клятые США...

США: да у вас все есть... вы нормас долбите русских... они как раз офигели чтоб зайти к вам... а мы воевать с ними не собираемся...

ФРГ: денег нет... но вам же США с Г7 50 ярдов обещали - вот там и берите...

Польша: не... самолеты не дадим бо самим мало, а сбивать ракеты - НАТО не дает... но мы очень хотели...

Чехия: мы старались... но деньги на боеприпасы пропали, а что было мы отдали... простите, что мало...

США: мы офигеть как увеличили вам производство снарядов... теперь за год вы получите (если вам кто-то купит) ровно половину от минимума, что раньше под вас списала себе баблом Чехия...

Чехия и РП: взрыв СП-2 - законная цель в войне...

ФРГ: фигасе...

Украина: либо дальнобой либо мы сокращаем дистанцию...

США: это шантаж и ультиматум?

РФ: хрен вам а не переговоры...

Украина: не сильно и ждали...


Але нюанс --- це маніпуляція.
Бо це ситуація саме на момент і кожен з вищезгаданих має можливість її змінити дуже суттєво до хоч прямо завтра.
А ті ж самі Штати можуть самі все вирішити кардинально.

Але які дійсні плани та рішення будуть -- цього не знає ніхто.
Обгрунтувань, що той-то буде діяти завтра так-то, тому що 1, 2, 3....
Такої аналітики нема.
detroytred
 
Повідомлень: 29997
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 22:59

  Banderlog написав:
  detroytred написав:

Так що я відверто казав і кажу --- да хрін його знає, що воно відбувається!
З одного боку купа факторів і ознак, що перемога вже визначена...
З іншого, що хоч сам підтримуй -- король-то голий...
Ситуація точнісінько така ж, як ото перед контрнаступом 2023.
З одного боку -- тека, розрахунки, впевненість посадовців та ін. ознаки.
З другого оті песімісти...
Невже снаряд знов в ту ж воронку потрапить?
давайте подробно, бо чесно кажучи я туплю. Що спільного з перед контр наступом? І шо там за перемога визначена? Поки назріває нова фортеця бахмут. А більш нічого не понятно.

Не хочу повторюватися, десь пару днів три-чотири назад був, як на підбір, вал інформації з самих різних рівнів, що раші капут -- починаючи з форумчанина Деніка. І закінчуючи візитом Моді та тим, як Штати почали нарешті щимити всіх у світі за комплектуючі для рашки (і всі завізжали аж...).
Плюс ота впевненість заяв президента та Ко, що Курська це лише перший етап потужного плану примусу рфії до миру (звичайно і кордонів 91-го). Швидкого примусу, бо в довгу нас очікують величезні втрати.
Ну величезна впевненість, як ото в Буданова, коли він реально чморив оту журналістку, яка вона лошиця і не розуміє нічого, і не знає нічого. Бо якщо б знала, хоч трохи з його теки на столі, по якій він пальчиком стук-стук, то не задавали дурних питань та так глупо не вела б себе.

Оце саме на зараз демонструє влада...
Що нам, лохам, і паритися не треба над питаннями. Лише вірити...

Ситуація ну просто 1в1: тоді *війська зтікали кров'ю, щоб підготувати резерви і вжух...*; і тепер теж саме. Тільки замість Роботино, шматок з оркомістечками.
Як тоді не дійшли навіть до Мєлітополя, так і тепер навіть до курської АЕС.
Але суперхід -- що захопили рашотеріторію та полонених (з усіма наслідками з цього факту, що рашотеріторія). Що хоч одразу отримали чималий результат, чудове досягнення.
detroytred
 
Повідомлень: 29997
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 03:40

  detroytred написав:............
Ні. Важко здогадатися. Якщо всіх спікерів за вашими посиланнями скласти до купи.
............
До речі, ще питання: якщо про завгоспа все правда, то чому той же ПАП не заявляє про це публічно і не вимагає рішень по ньому?
Або ті ж партнери не дають йому від ворот поворот?

Імхо. Ну брєд брєдовий, що він ахент тощо оркостану.
Але і в те, що за ним не стоїть потужнійша впливова в світі країна, з якої рахуються всі партнери і не тільки, що він типу сам по собі)), теж не віриться.
Таких країн менш ніж пальців на руці.

У Вас что-то сегодня настроение плохое.
Что-то случилось?
Спикеров развелось слишком много. В этом проблема. И вызвана развитием интернета. Все торопятся дать "горячую" информацию. fox767676 сегодня процитировал Цукерберга (правда, не дал ссылку, но это уже привычно на форуме): "Наприклад, ми більше не знижуємо матеріали, очікуючи на перевірку фактів". Когда хоть мало-мальски уважаемое СМИ рискнуло бы такое написать? Всегда СМИ заботились о своей репутации и тщательно проверяли материалы перед опубликованием. Конечно, кроме бульварной прессы. А теперь постепенно, все СМИ превращаются в бульварные. Соответственно, и "эксперты" тоже.
Наша война показала много нового. Сначала - "гибридная" война. Но это быстро закончилось, когда война стала полномасштабной. Теперь мы имеем первую большую войну, в которой широко комментируются любые события в стране, вообще, и на фронте, в частности. Я как-то слабо представляю себе, чтобы во время 2 МВ, спрашивали мнение какого-нибудь комроты (комбата или даже комполка) о ходе Сталинградской битвы.
В результате 90% (а, может, и больше) того, что излагают "эксперты" мусор и болтовня. Иногда это очевидно, но, к сожалению, далеко не всегда.
Если раньше было сложно найти информацию, то сейчас тяжело в каче мусора найти зерна правды.

Так що я відверто казав і кажу --- да хрін його знає, що воно відбувається!

Тут Вы правы.
Но тут такое. Когда небольшие тактические успехи и неудачи комментируются и рассматриваются как стратегические.
Напомню, что во 2МВ немцы захватили всю Украину практически за полгода, освобождение потребовало больше времени (если правильно помню, 1,5 года.)
А захват Бахмута потребовал около 10 мес.

P.s. Сходства с ситуацией "перед контрнаступом 2023" не вижу. Тем более, "точнісінько така ж". Может, потому, что мало слушаю наших комментаторов и "экспертов". Но я не вижу ни постукивания пальчиком по "теці на столі", ни бравурных реляций и обещаний от влади (ни политической, ни военной). Да и вообще каких-то мажорных настроений. + достаточно часто говорится о переговорах, чего в прошлом году вообще не было слышно. Даже здесь на форуме за речь о переговорах сразу затюкивали. Правда, некоторые продолжают и сегодня. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29875
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 03:59

  pesikot написав:Мені цікаво про такі о..ітельні історії
Кота з лампою не вистачає )


ти вже список склав яких тобі доказів потрібно?
я тільки я почав вимагати конерктний список ти відразу в кусти шмигнув.
а то такий балакучий був...
tester7336
 
Повідомлень: 154
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 04:37

  pesikot написав:
  Бетон написав:Лучше поздно просматривать новости, когда появлятся время, чем быть просроченным психически неадекватным шутом в образе чиновника

Так ты и есть тот шут, у которого позднее зажигание сработало через 5 лет

Бывает ...

Кем ты был, до своего ребрендинга ? )


а есть факты кроме слов зели?
ведь ты же факты любишь - вот и подавай если вписался за зелю.
tester7336
 
Повідомлень: 154
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 08:25


Кадрова політика Зе - одна з причин ситуації на Покровському няпрямку?
Schmit
 
Повідомлень: 4556
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 10:48

  Бетон написав:В сутки нет света по 17 часов, а в чате школы бурное обсуждение покупки кондиционера, цвета шортиков, подарков учителям.
Это всё, что нужно знать про общество.

Какой то предпенсионный депутат из Крыма сказал, что генофонд Украины это саботаж. Нужно воевать 18 летним. Нужно с 12 лет вкладывать в голову "детям" установки, чтобы они сами мобилизировались в 18 лет.
При этом депутат не уточнял, почему он смылся из Крыма, не стал на его защиту, не устроил диверсии, а приехал в Киев, чтобы ваши дети расли для его защиты


я впевнений - він ще й твердо за 1991
хтось же повинен його кримські латифундії і палаци повернути
fox767676
 
Повідомлень: 1940
З нами з: 13.06.20
Подякував: 307 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 10:54

  ЛАД написав:Теперь мы имеем первую большую войну, в которой широко комментируются любые события в стране, вообще, и на фронте, в частности.

Інформаційна тиша.
Даже здесь на форуме за речь о переговорах сразу затюкивали. Правда, некоторые продолжают и сегодня. :)

Переговори всеодно колись будуть, але буде залежати від ситуації.
Но я не вижу ни постукивания пальчиком по "теці на столі"

Й не побачите, "украинский язык за 3 дня" (c) ЛАД

PS: Нещодавно я писав шо москалі для гасіння пожежі спробують перероблять свою нафту за кордоном і отримувать паливо. Так ось, з березня 2024 вони переробляють у Білорусі на двох НПЗ і отримують сумарно 100 тис. тонн палива на місяць для внутрішнього ринку.
Water
 
Повідомлень: 2454
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 11:06

  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
Ні. Важко здогадатися. Якщо всіх спікерів за вашими посиланнями скласти до купи.
............
До речі, ще питання: якщо про завгоспа все правда, то чому той же ПАП не заявляє про це публічно і не вимагає рішень по ньому?
Або ті ж партнери не дають йому від ворот поворот?

Імхо. Ну брєд брєдовий, що він ахент тощо оркостану.
Але і в те, що за ним не стоїть потужнійша впливова в світі країна, з якої рахуються всі партнери і не тільки, що він типу сам по собі)), теж не віриться.
Таких країн менш ніж пальців на руці.

Но я не вижу ни постукивания пальчиком по "теці на столі", ни бравурных реляций и обещаний от влади (ни политической, ни военной). Да и вообще каких-то мажорных настроений. + достаточно часто говорится о переговорах, чего в прошлом году вообще не было слышно. Даже здесь на форуме за речь о переговорах сразу затюкивали. Правда, некоторые продолжают и сегодня. :)

т.е. вы и недавнюю прессуху от зели не смотрели? - похвально :D
- там всего вами вышеописанного предостаточно...
_hunter
 
Повідомлень: 8292
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 11:30

  Schmit написав:Санкції Китаю?
Meest China 27 Серпень 2024
Зміни в експортних перевірках з Китаю

З 1 вересня 2024 року ми більше не зможемо приймати до перевезення наступні товари:

Карбонова рама для квадрокоптера
Карбоновий промінь для квадрокоптера
Квадрокоптер
Мотор для квадрокоптера
Набір комплектуючих для квадрокоптера
Набір рам для квадрокоптерів
Навігаційна камера для квадрокоптера
Політний контролер для квадрокоптера
Посадочні шасі для квадрокоптера
Пропелер для квадрокоптера
Рама для квадрокоптера
Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера
Цифрова система передачі даних для квадрокоптера
Детектор цифрової радіокомунікації
Радіосистема
Радіостанція
Рація портативна
Система передачі відеосигналу по радіоканалу
РЕБ системи
Мисливські ножі

У випадку надходження даних товарів на склад в Китаї, рух такого вантажу буде призупинено. Повернення товару назад постачальнику буде здійснюватися за рахунок клієнта.

Таки санкції.
Виробництво дронів очікує нове випробування
Запроваджені Китаєм обмеження у постачанні БПЛА, засобів РЕБ і деталей для них в Україну матимуть набагато більші наслідки, ніж може здатися. Вітчизняне виробництво без доступних комплектуючих дуже скоро стане дорогим та зменшить на тлі цього свої обсяги.

"Ситуйовина — л**но. Є***тимемо, скільки сил вистачить. Таке…", — додав "Мадяр".

Дешевих дронів скоро не буде, перспективи? ну ви зрозуміли.
Schmit
 
Повідомлень: 4556
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9611961296139614>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65265
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 713152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4208)
29.08.2024 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.