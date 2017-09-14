Так що я відверто казав і кажу --- да хрін його знає, що воно відбувається! З одного боку купа факторів і ознак, що перемога вже визначена... З іншого, що хоч сам підтримуй -- король-то голий... Ситуація точнісінько така ж, як ото перед контрнаступом 2023. З одного боку -- тека, розрахунки, впевненість посадовців та ін. ознаки. З другого оті песімісти... Невже снаряд знов в ту ж воронку потрапить?
давайте подробно, бо чесно кажучи я туплю. Що спільного з перед контр наступом? І шо там за перемога визначена? Поки назріває нова фортеця бахмут. А більш нічого не понятно.
Не хочу повторюватися, десь пару днів три-чотири назад був, як на підбір, вал інформації з самих різних рівнів, що раші капут -- починаючи з форумчанина Деніка. І закінчуючи візитом Моді та тим, як Штати почали нарешті щимити всіх у світі за комплектуючі для рашки (і всі завізжали аж...). Плюс ота впевненість заяв президента та Ко, що Курська це лише перший етап потужного плану примусу рфії до миру (звичайно і кордонів 91-го). Швидкого примусу, бо в довгу нас очікують величезні втрати. Ну величезна впевненість, як ото в Буданова, коли він реально чморив оту журналістку, яка вона лошиця і не розуміє нічого, і не знає нічого. Бо якщо б знала, хоч трохи з його теки на столі, по якій він пальчиком стук-стук, то не задавали дурних питань та так глупо не вела б себе.
Оце саме на зараз демонструє влада... Що нам, лохам, і паритися не треба над питаннями. Лише вірити...
Ситуація ну просто 1в1: тоді *війська зтікали кров'ю, щоб підготувати резерви і вжух...*; і тепер теж саме. Тільки замість Роботино, шматок з оркомістечками. Як тоді не дійшли навіть до Мєлітополя, так і тепер навіть до курської АЕС. Але суперхід -- що захопили рашотеріторію та полонених (з усіма наслідками з цього факту, що рашотеріторія). Що хоч одразу отримали чималий результат, чудове досягнення.
detroytred написав:............ Ні. Важко здогадатися. Якщо всіх спікерів за вашими посиланнями скласти до купи. ............ До речі, ще питання: якщо про завгоспа все правда, то чому той же ПАП не заявляє про це публічно і не вимагає рішень по ньому? Або ті ж партнери не дають йому від ворот поворот?
Імхо. Ну брєд брєдовий, що він ахент тощо оркостану. Але і в те, що за ним не стоїть потужнійша впливова в світі країна, з якої рахуються всі партнери і не тільки, що він типу сам по собі)), теж не віриться. Таких країн менш ніж пальців на руці.
У Вас что-то сегодня настроение плохое. Что-то случилось? Спикеров развелось слишком много. В этом проблема. И вызвана развитием интернета. Все торопятся дать "горячую" информацию. fox767676 сегодня процитировал Цукерберга (правда, не дал ссылку, но это уже привычно на форуме): "Наприклад, ми більше не знижуємо матеріали, очікуючи на перевірку фактів". Когда хоть мало-мальски уважаемое СМИ рискнуло бы такое написать? Всегда СМИ заботились о своей репутации и тщательно проверяли материалы перед опубликованием. Конечно, кроме бульварной прессы. А теперь постепенно, все СМИ превращаются в бульварные. Соответственно, и "эксперты" тоже. Наша война показала много нового. Сначала - "гибридная" война. Но это быстро закончилось, когда война стала полномасштабной. Теперь мы имеем первую большую войну, в которой широко комментируются любые события в стране, вообще, и на фронте, в частности. Я как-то слабо представляю себе, чтобы во время 2 МВ, спрашивали мнение какого-нибудь комроты (комбата или даже комполка) о ходе Сталинградской битвы. В результате 90% (а, может, и больше) того, что излагают "эксперты" мусор и болтовня. Иногда это очевидно, но, к сожалению, далеко не всегда. Если раньше было сложно найти информацию, то сейчас тяжело в каче мусора найти зерна правды.
Так що я відверто казав і кажу --- да хрін його знає, що воно відбувається!
Тут Вы правы. Но тут такое. Когда небольшие тактические успехи и неудачи комментируются и рассматриваются как стратегические. Напомню, что во 2МВ немцы захватили всю Украину практически за полгода, освобождение потребовало больше времени (если правильно помню, 1,5 года.) А захват Бахмута потребовал около 10 мес.
P.s. Сходства с ситуацией "перед контрнаступом 2023" не вижу. Тем более, "точнісінько така ж". Может, потому, что мало слушаю наших комментаторов и "экспертов". Но я не вижу ни постукивания пальчиком по "теці на столі", ни бравурных реляций и обещаний от влади (ни политической, ни военной). Да и вообще каких-то мажорных настроений. + достаточно часто говорится о переговорах, чего в прошлом году вообще не было слышно. Даже здесь на форуме за речь о переговорах сразу затюкивали. Правда, некоторые продолжают и сегодня.
Бетон написав:В сутки нет света по 17 часов, а в чате школы бурное обсуждение покупки кондиционера, цвета шортиков, подарков учителям. Это всё, что нужно знать про общество.
Какой то предпенсионный депутат из Крыма сказал, что генофонд Украины это саботаж. Нужно воевать 18 летним. Нужно с 12 лет вкладывать в голову "детям" установки, чтобы они сами мобилизировались в 18 лет. При этом депутат не уточнял, почему он смылся из Крыма, не стал на его защиту, не устроил диверсии, а приехал в Киев, чтобы ваши дети расли для его защиты
я впевнений - він ще й твердо за 1991 хтось же повинен його кримські латифундії і палаци повернути
ЛАД написав:Теперь мы имеем первую большую войну, в которой широко комментируются любые события в стране, вообще, и на фронте, в частности.
Інформаційна тиша.
Даже здесь на форуме за речь о переговорах сразу затюкивали. Правда, некоторые продолжают и сегодня.
Переговори всеодно колись будуть, але буде залежати від ситуації.
Но я не вижу ни постукивания пальчиком по "теці на столі"
Й не побачите, "украинский язык за 3 дня" (c) ЛАД
PS: Нещодавно я писав шо москалі для гасіння пожежі спробують перероблять свою нафту за кордоном і отримувать паливо. Так ось, з березня 2024 вони переробляють у Білорусі на двох НПЗ і отримують сумарно 100 тис. тонн палива на місяць для внутрішнього ринку.
detroytred написав:............ Ні. Важко здогадатися. Якщо всіх спікерів за вашими посиланнями скласти до купи. ............ До речі, ще питання: якщо про завгоспа все правда, то чому той же ПАП не заявляє про це публічно і не вимагає рішень по ньому? Або ті ж партнери не дають йому від ворот поворот?
Імхо. Ну брєд брєдовий, що він ахент тощо оркостану. Але і в те, що за ним не стоїть потужнійша впливова в світі країна, з якої рахуються всі партнери і не тільки, що він типу сам по собі)), теж не віриться. Таких країн менш ніж пальців на руці.
Но я не вижу ни постукивания пальчиком по "теці на столі", ни бравурных реляций и обещаний от влади (ни политической, ни военной). Да и вообще каких-то мажорных настроений. + достаточно часто говорится о переговорах, чего в прошлом году вообще не было слышно. Даже здесь на форуме за речь о переговорах сразу затюкивали. Правда, некоторые продолжают и сегодня.
т.е. вы и недавнюю прессуху от зели не смотрели? - похвально - там всего вами вышеописанного предостаточно...
Meest China 27 Серпень 2024 Зміни в експортних перевірках з Китаю
З 1 вересня 2024 року ми більше не зможемо приймати до перевезення наступні товари:
Карбонова рама для квадрокоптера Карбоновий промінь для квадрокоптера Квадрокоптер Мотор для квадрокоптера Набір комплектуючих для квадрокоптера Набір рам для квадрокоптерів Навігаційна камера для квадрокоптера Політний контролер для квадрокоптера Посадочні шасі для квадрокоптера Пропелер для квадрокоптера Рама для квадрокоптера Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера Цифрова система передачі даних для квадрокоптера Детектор цифрової радіокомунікації Радіосистема Радіостанція Рація портативна Система передачі відеосигналу по радіоканалу РЕБ системи Мисливські ножі
У випадку надходження даних товарів на склад в Китаї, рух такого вантажу буде призупинено. Повернення товару назад постачальнику буде здійснюватися за рахунок клієнта.
Запроваджені Китаєм обмеження у постачанні БПЛА, засобів РЕБ і деталей для них в Україну матимуть набагато більші наслідки, ніж може здатися. Вітчизняне виробництво без доступних комплектуючих дуже скоро стане дорогим та зменшить на тлі цього свої обсяги.
"Ситуйовина — л**но. Є***тимемо, скільки сил вистачить. Таке…", — додав "Мадяр".
Дешевих дронів скоро не буде, перспективи? ну ви зрозуміли.