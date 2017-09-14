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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 сер, 2024 12:02
pesikot написав: Бетон написав:
Лучше поздно просматривать новости, когда появлятся время, чем быть просроченным психически неадекватным шутом в образе чиновника
Так ты и есть тот шут, у которого позднее зажигание сработало через 5 лет
Бывает ...
Кем ты был, до своего ребрендинга ? )
Тебя оно ебёт каким боком? Ты шут или лох по жизни
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Бетон
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Додано: Чет 29 сер, 2024 12:04
Schmit Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через Тайвань чи якось інакше?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 29 сер, 2024 12:09
tester7336 написав: pesikot написав: Бетон написав:
Лучше поздно просматривать новости, когда появлятся время, чем быть просроченным психически неадекватным шутом в образе чиновника
Так ты и есть тот шут, у которого позднее зажигание сработало через 5 лет
Бывает ...
Кем ты был, до своего ребрендинга ? )
а есть факты кроме слов зели?
ведь ты же факты любишь - вот и подавай если вписался за зелю.
Ему бумажку нарисовали, так он теперь как пёс готов ноги лизать. Хотя почему как
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Бетон
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Додано: Чет 29 сер, 2024 12:12
Дюрі-бачі написав:Schmit
Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через якусь Польщу?
Якщо я правильно зрозумів, Китай взагалі заборонив експорт цих позицій будь-куди. Тобто через якусь Польщу - не зможемо.
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Schmit
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