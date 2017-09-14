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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9611961296139614

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:02

  pesikot написав:
  Бетон написав:Лучше поздно просматривать новости, когда появлятся время, чем быть просроченным психически неадекватным шутом в образе чиновника

Так ты и есть тот шут, у которого позднее зажигание сработало через 5 лет

Бывает ...

Кем ты был, до своего ребрендинга ? )

Тебя оно ебёт каким боком? Ты шут или лох по жизни
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:04

Schmit Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через Тайвань чи якось інакше?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:09

  tester7336 написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Лучше поздно просматривать новости, когда появлятся время, чем быть просроченным психически неадекватным шутом в образе чиновника

Так ты и есть тот шут, у которого позднее зажигание сработало через 5 лет

Бывает ...

Кем ты был, до своего ребрендинга ? )


а есть факты кроме слов зели?
ведь ты же факты любишь - вот и подавай если вписался за зелю.

Ему бумажку нарисовали, так он теперь как пёс готов ноги лизать. Хотя почему как
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:12

  Дюрі-бачі написав:Schmit Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через якусь Польщу?

Якщо я правильно зрозумів, Китай взагалі заборонив експорт цих позицій будь-куди. Тобто через якусь Польщу - не зможемо.
Schmit
 
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