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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9612961396149615>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:12

  Дюрі-бачі написав:Schmit Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через якусь Польщу?

Якщо я правильно зрозумів, Китай взагалі заборонив експорт цих позицій будь-куди. Тобто через якусь Польщу - не зможемо.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:22

  Дюрі-бачі написав:Schmit Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через Тайвань чи якось інакше?

На жаль, українських виробників цих складових, можна перерахувати на пальцях рук, дорого і якість погана, масштабування практично немає.
Нас чекає різке здорожчання, погіршення якості та обвал у виробництві дронів, РЕБ, аналізаторів, бригади які жили практично на 100% на волонтерських, будуть рахувати кожен дрон.
Платити за переорієнтацію та випуск самостійно ми будемо страшну ціну.
Про це попереджали місяць тому, але майже нічого не змінилося... :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:27

  Schmit написав:
  Дюрі-бачі написав:Schmit Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через якусь Польщу?

Якщо я правильно зрозумів, Китай взагалі заборонив експорт цих позицій будь-куди. Тобто через якусь Польщу - не зможемо.

Якось розпливчато сказано що це стосується фізичних осіб, а оптові партії по контрактам будуть, але це слабо корелюється з забороною на експорт цих компонентів. Раніше також було складно оптові партії дронокомплектів та дронів возити через заборону експорту товарів подвійного призначення, а зараз скоріше за все також буде і в цьому сегменті прикручування гайок. :cry:

Поки це викотив Meest China, скоро побачимо як буде з іншими перевізниками.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 29 сер, 2024 12:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:40

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:Интересно, оптимисты есть ещё на форуме, что мы можем силой вернуть тер. 91года?

А почему модератор убрал мой вопрос?. Или это относится к финанс. ветке? Или тогда что можно писать на этой ветке? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:41

  _Mykola_ написав:На жаль, українських виробників цих складових, можна перерахувати на пальцях рук, дорого і якість погана, масштабування практично немає.
Нас чекає різке здорожчання, погіршення якості та обвал у виробництві дронів, РЕБ, аналізаторів, бригади які жили практично на 100% на волонтерських, будуть рахувати кожен дрон.
Платити за переорієнтацію та випуск самостійно ми будемо страшну ціну.
Про це попереджали місяць тому, але майже нічого не змінилося... :evil:

Іншими словами в Україні немає ніякого виробництва дронів, а все виробництво полягає в крупновузловій збірці з китайських комплектуючих?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:45

  _Mykola_ написав:
  Schmit написав:
  Дюрі-бачі написав:Schmit Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через якусь Польщу?

Якщо я правильно зрозумів, Китай взагалі заборонив експорт цих позицій будь-куди. Тобто через якусь Польщу - не зможемо.

Якось розпливчато сказано що це стосується фізичних осіб, а оптові партії по контрактам будуть, але це слабо корелюється з забороною на експорт цих компонентів. Раніше також було складно оптові партії дронокомплектів та дронів возити через заборону експорту товарів подвійного призначення, а зараз скоріше за все також буде і в цьому сегменті прикручування гайок. :cry:

Поки це викотив Meest China, скоро побачимо як буде з іншими перевізниками.

У нас переважно оформляли поставки на фізосіб?
Москалі ж замовляли все централізовано, по контрактах.
Залишили лазівку для москалів?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Яка іронія: найпотужніший президент утворив "безпілотні війська", а китайці - хоп і заборонили моторчики продавати...
Знов повертаємося до того, що у врємєнщіков нема ні плану Б, ні В, ніх*ра взагалі. Все ситуативно - вийшло-не вийшло.
Одна надія, що китайські виробники не захочуть втрачати ринок збуту, релокують свої склади(виробництво) десь до Польщі і зроблять лазейку для нас. Потужна агродержава не в змозі виготовити електродвигун, раму, пропелери...
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 13:05

В понед. в Покровске закрываются все отделения банков. Остаются только некоторые банкоматы. Значит город будет оставлен. Может его без разрушений оставить, если потом захотим вернуться?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 13:11

  andrijk777 написав:Іншими словами в Україні немає ніякого виробництва дронів, а все виробництво полягає в крупновузловій збірці з китайських комплектуючих?

Виробництво є, але для більших, fpv в основному збираються з китайських комплектуючих.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 13:14

  Schmit написав:У нас переважно оформляли поставки на фізосіб?
Москалі ж замовляли все централізовано, по контрактах.
Залишили лазівку для москалів?

Скоро побачимо.
Дуже багато комплектуючих їхало малими партіями під 150 євро, що дозволяло знизити ціну і зберегти якість.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 29 сер, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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