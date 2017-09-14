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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 сер, 2024 12:12
Дюрі-бачі написав:Schmit
Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через якусь Польщу?
Якщо я правильно зрозумів, Китай взагалі заборонив експорт цих позицій будь-куди. Тобто через якусь Польщу - не зможемо.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 12:22
Дюрі-бачі написав:Schmit
Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через Тайвань чи якось інакше?
На жаль, українських виробників цих складових, можна перерахувати на пальцях рук, дорого і якість погана, масштабування практично немає.
Нас чекає різке здорожчання, погіршення якості та обвал у виробництві дронів, РЕБ, аналізаторів, бригади які жили практично на 100% на волонтерських, будуть рахувати кожен дрон.
Платити за переорієнтацію та випуск самостійно ми будемо страшну ціну.
Про це попереджали місяць тому, але майже нічого не змінилося...
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Додано: Чет 29 сер, 2024 12:27
Schmit написав: Дюрі-бачі написав:Schmit
Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через якусь Польщу?
Якщо я правильно зрозумів, Китай взагалі заборонив експорт цих позицій будь-куди. Тобто через якусь Польщу - не зможемо.
Якось розпливчато сказано що це стосується фізичних осіб, а оптові партії по контрактам будуть, але це слабо корелюється з забороною на експорт цих компонентів. Раніше також було складно оптові партії дронокомплектів та дронів возити через заборону експорту товарів подвійного призначення, а зараз скоріше за все також буде і в цьому сегменті прикручування гайок.
Поки це викотив Meest China, скоро побачимо як буде з іншими перевізниками.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Чет 29 сер, 2024 12:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 12:41
_Mykola_ написав:
На жаль, українських виробників цих складових, можна перерахувати на пальцях рук, дорого і якість погана, масштабування практично немає.
Нас чекає різке здорожчання, погіршення якості та обвал у виробництві дронів, РЕБ, аналізаторів, бригади які жили практично на 100% на волонтерських, будуть рахувати кожен дрон.
Платити за переорієнтацію та випуск самостійно ми будемо страшну ціну.
Про це попереджали місяць тому, але майже нічого не змінилося...
Іншими словами в Україні немає ніякого виробництва дронів, а все виробництво полягає в крупновузловій збірці з китайських комплектуючих?
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Додано: Чет 29 сер, 2024 12:45
_Mykola_ написав: Schmit написав: Дюрі-бачі написав:Schmit
Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через якусь Польщу?
Якщо я правильно зрозумів, Китай взагалі заборонив експорт цих позицій будь-куди. Тобто через якусь Польщу - не зможемо.
Якось розпливчато сказано що це стосується фізичних осіб, а оптові партії по контрактам будуть, але це слабо корелюється з забороною на експорт цих компонентів. Раніше також було складно оптові партії дронокомплектів та дронів возити через заборону експорту товарів подвійного призначення, а зараз скоріше за все також буде і в цьому сегменті прикручування гайок.
Поки це викотив Meest China, скоро побачимо як буде з іншими перевізниками.
У нас переважно оформляли поставки на фізосіб?
Москалі ж замовляли все централізовано, по контрактах.
Залишили лазівку для москалів?
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Schmit
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Додано: Чет 29 сер, 2024 12:54
Яка іронія: найпотужніший президент утворив "безпілотні війська", а китайці - хоп і заборонили моторчики продавати...
Знов повертаємося до того, що у врємєнщіков нема ні плану Б, ні В, ніх*ра взагалі. Все ситуативно - вийшло-не вийшло.
Одна надія, що китайські виробники не захочуть втрачати ринок збуту, релокують свої склади(виробництво) десь до Польщі і зроблять лазейку для нас. Потужна агродержава не в змозі виготовити електродвигун, раму, пропелери...
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Додано: Чет 29 сер, 2024 13:05
В понед. в Покровске закрываются все отделения банков. Остаются только некоторые банкоматы. Значит город будет оставлен. Может его без разрушений оставить, если потом захотим вернуться?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 29 сер, 2024 13:11
andrijk777 написав:
Іншими словами в Україні немає ніякого виробництва дронів, а все виробництво полягає в крупновузловій збірці з китайських комплектуючих?
Виробництво є, але для більших, fpv в основному збираються з китайських комплектуючих.
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_Mykola_
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Додано: Чет 29 сер, 2024 13:14
Schmit написав:
У нас переважно оформляли поставки на фізосіб?
Москалі ж замовляли все централізовано, по контрактах.
Залишили лазівку для москалів?
Скоро побачимо.
Дуже багато комплектуючих їхало малими партіями під 150 євро, що дозволяло знизити ціну і зберегти якість.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Чет 29 сер, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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