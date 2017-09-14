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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9612961396149615

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 13:25

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _Mykola_ написав:На жаль, українських виробників цих складових, можна перерахувати на пальцях рук, дорого і якість погана, масштабування практично немає.
Нас чекає різке здорожчання, погіршення якості та обвал у виробництві дронів, РЕБ, аналізаторів, бригади які жили практично на 100% на волонтерських, будуть рахувати кожен дрон.
Платити за переорієнтацію та випуск самостійно ми будемо страшну ціну.
Про це попереджали місяць тому, але майже нічого не змінилося... :evil:

Іншими словами в Україні немає ніякого виробництва дронів, а все виробництво полягає в крупновузловій збірці з китайських комплектуючих?

а что вас так удивляет? - чтобы эти комплектующие окупались - их нужно миллионами производить. А "до того" оно нафиг никому не нужно было...

Виробництво набоїв, снарядів, САУ ніколи не окупається. Тому замовником виробництва зброї приватними конторами стає держава. Або держава сама виробляє зброю і компоненти. А у нас така собі "война на виживаніє", як казав зезидент: приватні особи клепають в сараях зброю з компонентів, придбаних за свій кошт і завезених в рамках безмитних 150 євро. Відчуваєте цю потужність?? Але китайці підісрали, заборонили іграшкові двигуни продавати.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 13:42

  Schmit написав:
  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:Іншими словами в Україні немає ніякого виробництва дронів, а все виробництво полягає в крупновузловій збірці з китайських комплектуючих?

Виробництво є, але для більших, fpv в основному збираються з китайських комплектуючих.

Весь наш фронт тримається зараз на fpv. Якщо не придумають, як вирішити проблему - всюди буде Покровський напрямок.

та, в принципе - нет никакой проблемы. Вопрос только - согласятся ли власти на дополнительные траты...
В дружественных странах могут появиться площадки для производства российских беспилотников. Росавиация предложила Минтрансу добавить такой пункт в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Письмо направлено по результатам совещания по вопросу развития беспилотной отрасли, пишут «Ведомости». Подлинность документа подтвердили два источника в компаниях — разработчиках БАС.
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2
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Таки санкції

Китай з початку війни застерігав від застосування західної зброї по території рф, це буде ним розглядатись як агресія, тому Захід так довго і вперто морозиться. Але ж наш Морт нічого не боїться, рейд за
курськими полоненими це одно, а окупація
...
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 15:03

  lapay написав:
  Schmit написав:Таки санкції

Китай з початку війни застерігав від застосування західної зброї по території рф, це буде ним розглядатись як агресія, тому Захід так довго і вперто морозиться. Але ж наш Морт нічого не боїться, рейд за
курськими полоненими це одно, а окупація
...

Нельзя уж так палиться...
stm
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