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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 сер, 2024 13:25
_hunter написав: andrijk777 написав: _Mykola_ написав:
На жаль, українських виробників цих складових, можна перерахувати на пальцях рук, дорого і якість погана, масштабування практично немає.
Нас чекає різке здорожчання, погіршення якості та обвал у виробництві дронів, РЕБ, аналізаторів, бригади які жили практично на 100% на волонтерських, будуть рахувати кожен дрон.
Платити за переорієнтацію та випуск самостійно ми будемо страшну ціну.
Про це попереджали місяць тому, але майже нічого не змінилося...
Іншими словами в Україні немає ніякого виробництва дронів, а все виробництво полягає в крупновузловій збірці з китайських комплектуючих?
а что вас так удивляет? - чтобы эти комплектующие окупались - их нужно миллионами производить. А "до того" оно нафиг никому не нужно было...
Виробництво набоїв, снарядів, САУ ніколи не окупається. Тому замовником виробництва зброї приватними конторами стає держава. Або держава сама виробляє зброю і компоненти. А у нас така собі "война на виживаніє", як казав зезидент: приватні особи клепають в сараях зброю з компонентів, придбаних за свій кошт і завезених в рамках безмитних 150 євро. Відчуваєте цю потужність?? Але китайці підісрали, заборонили іграшкові двигуни продавати.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 13:42
Schmit написав: _Mykola_ написав: andrijk777 написав:
Іншими словами в Україні немає ніякого виробництва дронів, а все виробництво полягає в крупновузловій збірці з китайських комплектуючих?
Виробництво є, але для більших, fpv в основному збираються з китайських комплектуючих.
Весь наш фронт тримається зараз на fpv. Якщо не придумають, як вирішити проблему - всюди буде Покровський напрямок.
та, в принципе - нет никакой проблемы. Вопрос только - согласятся ли власти на дополнительные траты...
В дружественных странах могут появиться площадки для производства российских беспилотников. Росавиация предложила Минтрансу добавить такой пункт в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Письмо направлено по результатам совещания по вопросу развития беспилотной отрасли, пишут «Ведомости». Подлинность документа подтвердили два источника в компаниях — разработчиках БАС.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 14:54
Schmit написав:
Таки санкції
Китай з початку війни застерігав від застосування західної зброї по території рф, це буде ним розглядатись як агресія, тому Захід так довго і вперто морозиться. Але ж наш Морт нічого не боїться, рейд за
курськими полоненими це одно, а окупація
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Додано: Чет 29 сер, 2024 15:03
lapay написав: Schmit написав:
Таки санкції
Китай з початку війни застерігав від застосування західної зброї по території рф, це буде ним розглядатись як агресія, тому Захід так довго і вперто морозиться. Але ж наш Морт нічого не боїться, рейд за
курськими полоненими це одно, а окупація
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Нельзя уж так палиться...
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Додано: Чет 29 сер, 2024 15:17
_Mykola_ написав: Дюрі-бачі написав:Schmit
Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через Тайвань чи якось інакше?
На жаль, українських виробників цих складових, можна перерахувати на пальцях рук, дорого і якість погана, масштабування практично немає.
Нас чекає різке здорожчання, погіршення якості та обвал у виробництві дронів, РЕБ, аналізаторів, бригади які жили практично на 100% на волонтерських, будуть рахувати кожен дрон.
Платити за переорієнтацію та випуск самостійно ми будемо страшну ціну.
Про це попереджали місяць тому, але майже нічого не змінилося...
Невже крім плати там космічні технології? 3-й рік війни...
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Додано: Чет 29 сер, 2024 15:24
lapay написав: Schmit написав:
Таки санкції
Китай з початку війни застерігав від застосування західної зброї по території рф, це буде ним розглядатись як агресія, тому Захід так довго і вперто морозиться. Але ж наш Морт нічого не боїться, рейд за
курськими полоненими це одно, а окупація
Невідомо які були домовленості між Китаєм і Зе. Нам("бидлу") це знати не положено.
Прикольно буде читати про цю війну через роки, коли вся правда стане відома.
З іншого боку позиція багатьох країн(Китай, Індія) є дуже розмитою, і це на 3 рік війни. Як можна вигравати "без агресії"?
Як тільки Україна почне вигравати(припустимо) Китай скаже що це агресія - це позиція ворога України.
Нам потрібно або визнати що Китай ворог або "не агресувати"(тобто постійно програвати).
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Додано: Чет 29 сер, 2024 15:27
BIGor написав: _Mykola_ написав: Дюрі-бачі написав:Schmit
Москалі ж чіпи паралелньо імпортують, невже ми так не зможемо дрони через Тайвань чи якось інакше?
На жаль, українських виробників цих складових, можна перерахувати на пальцях рук, дорого і якість погана, масштабування практично немає.
Нас чекає різке здорожчання, погіршення якості та обвал у виробництві дронів, РЕБ, аналізаторів, бригади які жили практично на 100% на волонтерських, будуть рахувати кожен дрон.
Платити за переорієнтацію та випуск самостійно ми будемо страшну ціну.
Про це попереджали місяць тому, але майже нічого не змінилося...
Невже крім плати там космічні технології? 3-й рік війни...
нк так и мы далеко не про передовую державу говорим
fun fact: Китай до 17го года импортировал шарики для пишущих ручек - хотя казалось бы
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2
Додано: Чет 29 сер, 2024 15:31
andrijk777 написав:
Невідомо які були домовленості між Китаєм і Зе. Нам("бидлу") це знати не положено.
Прикольно буде читати про цю війну через роки, коли вся правда стане відома.
через роки не вся правда стане відома а зявиться єдина офіційна версія.)
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Додано: Чет 29 сер, 2024 15:54
Banderlog написав:
andrijk777 написав:
Невідомо які були домовленості між Китаєм і Зе. Нам("бидлу") це знати не положено.
Прикольно буде читати про цю війну через роки, коли вся правда стане відома.
через роки не вся правда стане відома а зявиться єдина офіційна версія.)
Як тільки Зе-команда втратить владу вони все розкажуть. Прямо в своїх інтерв'ю. Зрозуміло що кожен про себе особисто збреше, але про "друга свого" скаже правду.
Я майже впевнений що ніякої зради не буде. Буде все логічно вписуватись в "сложившиеся обстоятельства".
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Додано: Чет 29 сер, 2024 16:05
andrijk777 написав:
З іншого боку позиція багатьох країн(Китай, Індія) є дуже розмитою, і це на 3 рік війни. Як можна вигравати "без агресії"?
Як тільки Україна почне вигравати(припустимо) Китай скаже що це агресія - це позиція ворога України.
Нам потрібно або визнати що Китай ворог або "не агресувати"(тобто постійно програвати).
За херсоннаш санкцій не було, тільки за суджанаша. Ми якось забули, що червоні лінії є не тільки в Раші.
Позиція Китая проста - не постачати зброї ворогуючим сторонам, не роздмухувати конфлікт, тому він критикує західні поставки, хоча дивиться крізь пальці на корейських проксі.
Але нам, як слабшій стороні, китайська позиція про рпв і перемовини, вигідна. Вимоги відвести кацапські чи наші війська, для початку переговорів, абсолютно нереальні.
От чому Зе відкинув олімпійське перемир'я? Те, що він там мимрив на виправдання, на голову не налазить.
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