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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 сер, 2024 16:46
lapay написав: Schmit написав:
Таки санкції
Китай з початку війни застерігав від застосування західної зброї по території рф, це буде ним розглядатись як агресія, тому Захід так довго і вперто морозиться. Але ж наш Морт нічого не боїться, рейд за
курськими полоненими це одно, а окупація
...
застосування іранської чи північнокорейської зброї по території україни сприймається китайчикми як акт агресії чи ні? і чи перестали вони поставляти комплектуючі в рашку?
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Додано: Чет 29 сер, 2024 16:48
wild.tomcat написав: lapay написав: Schmit написав:
Таки санкції
Китай з початку війни застерігав від застосування західної зброї по території рф, це буде ним розглядатись як агресія, тому Захід так довго і вперто морозиться. Але ж наш Морт нічого не боїться, рейд за
курськими полоненими це одно, а окупація
...
застосування іранської чи північнокорейської зброї по території україни сприймається китайчикми як акт агресії чи ні? і чи перестали вони поставляти комплектуючі в рашку?
перестали - я там чуть раньше про это писал.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 16:50
lapay написав:
Позиція Китая проста - не постачати зброї ворогуючим сторонам, не роздмухувати конфлікт, тому він критикує західні поставки, хоча дивиться крізь пальці на корейських проксі.
Зашибісь "проста" позиція. Якщо ніхто нікому не поставляє зброю, але купляти нафту можна то це = 100% програш України. В таких "простих" позиціях агресор ЗАВДЖДИ виграє, що звичайно корисно Китаю. Наприклад Китай нападає на Тайвань, йому ніхто не помагає = Китай переможець.
lapay написав:
Але нам, як слабшій стороні, китайська позиція про рпв і перемовини, вигідна. Вимоги відвести кацапські чи наші війська, для початку переговорів, абсолютно нереальні.
От чому Зе відкинув олімпійське перемир'я? Те, що він там мимрив на виправдання, на голову не налазить.
Тут половина форуму за "кордони 91", а ви дивуєтесь Зе, який має пряму зацікавленість в продовжені війни(продовженні свого президенства).
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Додано: Чет 29 сер, 2024 16:55
andrijk777 написав: Banderlog написав:
andrijk777 написав:
Невідомо які були домовленості між Китаєм і Зе. Нам("бидлу") це знати не положено.
Прикольно буде читати про цю війну через роки, коли вся правда стане відома.
через роки не вся правда стане відома а зявиться єдина офіційна версія.)
Як тільки Зе-команда втратить владу вони все розкажуть. Прямо в своїх інтерв'ю. Зрозуміло що кожен про себе особисто збреше, але про "друга свого" скаже правду.
Я майже впевнений що ніякої зради не буде. Буде все логічно вписуватись в "сложившиеся обстоятельства".
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Додано: Чет 29 сер, 2024 16:56
andrijk777 написав:
Тут половина форуму за "кордони 91", а ви дивуєтесь Зе....
Жіноча половина, маю зауважити...
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Додано: Чет 29 сер, 2024 17:25
Rack написав: andrijk777 написав:
Тут половина форуму за "кордони 91", а ви дивуєтесь Зе....
Жіноча половина, маю зауважити...
не только
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Додано: Чет 29 сер, 2024 17:36
wild.tomcat написав:
застосування іранської чи північнокорейської зброї по території україни сприймається китайчикми як акт агресії чи ні? і чи перестали вони поставляти комплектуючі в рашку?
Іран завжди заперечував свої поставки зброї раші, пхеньян (не певен в цьому) офіційно не підкреслював, що його зброя саме для війни з Україною.
Захід нам постачає свою зброю відкрито і чесно, саме для справедливої війни, посилаючись на статут ООН.
andrijk777 написав:
Зашибісь "проста" позиція. Якщо ніхто нікому не поставляє зброю, але купляти нафту можна то це = 100% програш України
КНР проти санкцій, за необмежену торгівлю і проти війни, яка цій торгівлі заважає.
От така в них позиція - позиція пацифічних торгашів.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 17:59
lapay написав: andrijk777 написав:
Зашибісь "проста" позиція. Якщо ніхто нікому не поставляє зброю, але купляти нафту можна то це = 100% програш України
КНР проти санкцій, за необмежену торгівлю і проти війни, яка цій торгівлі заважає.
От така в них позиція - позиція пацифічних торгашів.
В усіх країн у світі(без виключення) така позиція. Навіть у РФ.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 18:06
lapay написав:
Але нам, як слабшій стороні, китайська позиція про рпв і перемовини, вигідна. Вимоги відвести кацапські чи наші війська, для початку переговорів, абсолютно нереальні.
"Знов за рибу гроші"
Ми слабкі, тому треба здаватись
І яка така позиція Китаю про рпв та перемовини ?
Цього немає, є тільки за все хороше, проти всього поганого
Це у нас в країні, такими як ти, розганяється, що потрібні "перемовини"
lapay написав:
От чому Зе відкинув олімпійське перемир'я? Те, що він там мимрив на виправдання, на голову не налазить.
А хтось його пропонував ? Я не пригадую
І не потрібно бажане за дійсне видавати
А ще головне, у тебе або Зеленський, або Україна щось повинна
Про Путіна ти взагалі мовчишь
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Додано: Чет 29 сер, 2024 18:08
Rack написав: andrijk777 написав:
Тут половина форуму за "кордони 91", а ви дивуєтесь Зе....
Жіноча половина, маю зауважити...
А можна з цитатими, хто за кордони 91 року ?
Бо я частіше чую, коли навішують ярлики, що тут за кордони 91 року
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