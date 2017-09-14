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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9614961596169617

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А можна з цитатами, хто за кордони 91 року ?

Записуйте мене в сторонники кордонів 91 року чужими руками.
Звісно б для мене б найкращим був варіант: РПВ з одночасним вступом в ЄС і НАТО, але він ще більш фантастичний.
Ну і третій припустимий варіант: РПВ, відкриття кордону і хто останній - хай загасить світло.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 19:15

  _hunter написав:
  Rack написав:
  andrijk777 написав:Тут половина форуму за "кордони 91", а ви дивуєтесь Зе....

Жіноча половина, маю зауважити...

не только :) - броневики/тыловики не отстают

а ось перекличка тих, хто за те, що треба терміново здатися - бо інакше буде лише гірше 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 19:15

Подскажите, курскобесие уже всё?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 19:18

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А можна з цитатами, хто за кордони 91 року ?

Записуйте мене в сторонники кордонів 91 року чужими руками.
Звісно б для мене б найкращим був варіант: РПВ з одночасним вступом в ЄС і НАТО, але він ще більш фантастичний.
Ну і третій припустимий варіант: РПВ, відкриття кордону і хто останній - хай загасить світло.

але якщо третій варіант, то за схемою - ті, хто східніше виїжджають першими. а західники - останніми - якщо встигнуть, бо в такому випадку москалі й Карпати наш зроблять.

хоча може Угорщина встигне раніше - готові вчити угорську мову? чи вже знаєте? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 19:21

  UA написав:Подскажите, курскобесие уже всё?

в сенсі
Росія не поверне контроль над Курською областю, допоки не виведе свої війська з України — The Hill
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 19:33

Шановний Hotab!
Чи можете щось по F16-му прокоментувати?
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Але нам, як слабшій стороні, китайська позиція про рпв і перемовини, вигідна
так все правильно. Тепер можна і про рпв поговорити. Звісно, по тій лінії зіткнення, що склалася станом на зараз. Як, росії це не подобається? Ну так а де Китай? Хай цей "великий миротворець" схиляє її до миру. Або Індія, Бразилія чи ще хто там хотів мир? Подивимось, чи вони дійсно хотіли миру без ніяких додаткових умов, чи хотіли миру лише коли лінія зіткнення проходила виключно по українській території. А зараз засунуть язик в дупу.
Будемо спостерігати.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 19:45

О запрете Китаем экспорта беспилотников и комплектующих к ним.

Гуглоперевод
В соответствии с соответствующими положениями «Закона Китайской Народной Республики об экспортном контроле», «Закона о внешней торговле Китайской Народной Республики» и «Таможенного закона Китайской Народной Республики», в целях защиты национальной безопасности и интересов, с одобрения Госсовета и Центральной военной комиссии было решено ввести ограничения на конкретные беспилотные летательные аппараты. Временный экспортный контроль. Соответствующие вопросы объявляются следующим образом:

1. Беспилотные летательные аппараты, показатели эффективности которых не достигли существующих контрольных показателей, но достигли следующих показателей (справочные таможенные товарные номера: 8806100010, 8806221011, 8806229010, 8806231011, 8806239010, 8806241011, 8806249010, 880629 1011, 88062 99010, 8806921011, 8806929010 , 8806931011, 8806939010, 8806941011, 8806949010, 8806990010), без разрешения вывоз запрещен:

Он способен осуществлять управляемый полет за пределами естественного визуального расстояния оператора, имеет максимальное время автономной работы более или равное 30 минутам, имеет максимальную взлетную массу более 7 килограммов (кг) или массу пустого самолета более 4 килограммов (кг) и имеет любую из следующих характеристик:
...


Оригинал (на китайском) - http://m.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkz ... 4616.shtml

Т.ч. возможно не все так плохо как пишут журналисты.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 19:45

  UA написав:Подскажите, курскобесие уже всё?

если не ошибаюсь вы уже писали неделю тому что "ЗСУ остановились..."
старик альцгеймер совсем замучил?
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  #<1 ... 9614961596169617
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