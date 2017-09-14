pesikot написав:А можна з цитатами, хто за кордони 91 року ?
Записуйте мене в сторонники кордонів 91 року чужими руками. Звісно б для мене б найкращим був варіант: РПВ з одночасним вступом в ЄС і НАТО, але він ще більш фантастичний. Ну і третій припустимий варіант: РПВ, відкриття кордону і хто останній - хай загасить світло.
pesikot написав:А можна з цитатами, хто за кордони 91 року ?
Записуйте мене в сторонники кордонів 91 року чужими руками. Звісно б для мене б найкращим був варіант: РПВ з одночасним вступом в ЄС і НАТО, але він ще більш фантастичний. Ну і третій припустимий варіант: РПВ, відкриття кордону і хто останній - хай загасить світло.
але якщо третій варіант, то за схемою - ті, хто східніше виїжджають першими. а західники - останніми - якщо встигнуть, бо в такому випадку москалі й Карпати наш зроблять.
хоча може Угорщина встигне раніше - готові вчити угорську мову? чи вже знаєте?
lapay написав:Але нам, як слабшій стороні, китайська позиція про рпв і перемовини, вигідна
так все правильно. Тепер можна і про рпв поговорити. Звісно, по тій лінії зіткнення, що склалася станом на зараз. Як, росії це не подобається? Ну так а де Китай? Хай цей "великий миротворець" схиляє її до миру. Або Індія, Бразилія чи ще хто там хотів мир? Подивимось, чи вони дійсно хотіли миру без ніяких додаткових умов, чи хотіли миру лише коли лінія зіткнення проходила виключно по українській території. А зараз засунуть язик в дупу. Будемо спостерігати.
О запрете Китаем экспорта беспилотников и комплектующих к ним.
Гуглоперевод
В соответствии с соответствующими положениями «Закона Китайской Народной Республики об экспортном контроле», «Закона о внешней торговле Китайской Народной Республики» и «Таможенного закона Китайской Народной Республики», в целях защиты национальной безопасности и интересов, с одобрения Госсовета и Центральной военной комиссии было решено ввести ограничения на конкретные беспилотные летательные аппараты. Временный экспортный контроль. Соответствующие вопросы объявляются следующим образом:
1. Беспилотные летательные аппараты, показатели эффективности которых не достигли существующих контрольных показателей, но достигли следующих показателей (справочные таможенные товарные номера: 8806100010, 8806221011, 8806229010, 8806231011, 8806239010, 8806241011, 8806249010, 880629 1011, 88062 99010, 8806921011, 8806929010 , 8806931011, 8806939010, 8806941011, 8806949010, 8806990010), без разрешения вывоз запрещен:
Он способен осуществлять управляемый полет за пределами естественного визуального расстояния оператора, имеет максимальное время автономной работы более или равное 30 минутам, имеет максимальную взлетную массу более 7 килограммов (кг) или массу пустого самолета более 4 килограммов (кг) и имеет любую из следующих характеристик: ...