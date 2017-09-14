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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 сер, 2024 19:59
UA написав:
Подскажите, курскобесие уже всё?
Похоже, что задание-максимум - выполнено...
️Подальші дії ЗСУ в Курській області більше не турбують Генштаб України, — The Economist
Джерела з розвідки в коментарі виданню заявили, що операція вже досягла усіх важливих цілей, окрім перекидання резервів ЗС РФ з Донецького напрямку на Курський.
Також відомо, що на Покровському напрямку росіяни зараз мають 10 спеціальних інженерних полків проти одного полку та двох бригад України. Генштаб просто не керує процесом та відбувається хаос.
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_hunter
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Додано: Чет 29 сер, 2024 20:03
вас 2023й год в оригинале (на китайском) - не смутил?
Т.ч. возможно все так плохо как пишут журналисты.
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_hunter
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Додано: Чет 29 сер, 2024 20:04
_hunter написав: UA написав:
Подскажите, курскобесие уже всё?
Похоже, что задание-максимум - выполнено...
️Подальші дії ЗСУ в Курській області більше не турбують Генштаб України, — The Economist
Джерела з розвідки в коментарі виданню заявили, що операція вже досягла усіх важливих цілей, окрім перекидання резервів ЗС РФ з Донецького напрямку на Курський.
Також відомо, що на Покровському напрямку росіяни зараз мають 10 спеціальних інженерних полків проти одного полку та двох бригад України. Генштаб просто не керує процесом та відбувається хаос.
то что я говорил зебре, сначала надо иметь ресурсы для обороны самого себя и только потом аттаковать чужие территории.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 20:04
БТС далі про 3й Рейх
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Додано: Чет 29 сер, 2024 20:07
_hunter написав: UA написав:
Подскажите, курскобесие уже всё?
Похоже, что задание-максимум - выполнено...
️Подальші дії ЗСУ в Курській області більше не турбують Генштаб України, — The Economist
Джерела з розвідки в коментарі виданню заявили, що операція вже досягла усіх важливих цілей, окрім перекидання резервів ЗС РФ з Донецького напрямку на Курський.
Також відомо, що на Покровському напрямку росіяни зараз мають 10 спеціальних інженерних полків проти одного полку та двох бригад України. Генштаб просто не керує процесом та відбувається хаос.
и, как говорится - алаверды...
❗️Становище на Донбасі вийшло з-під контролю. Виглядає так, що наш фронт рухнув, — офіцер бригади НГУ «Азов» Пономаренко
🟢Оборона ЗСУ дезорганізована, війська втомлені, ослаблені.
🟢Поповнення, яке отримується, здебільшого бусифіковане, і не допомагає, а навпаки – ускладнює бойову роботу частин.
🟢Росіяни тільки тому не прориваються глибоко, бо їхні війська так само виснажені, але наступ ЗС РФ триває, зупинити його ми наразі не можемо.
🟢Маю певні сумніви, що у нашого командування є якийсь глобальний план на все це.
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_hunter
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Додано: Чет 29 сер, 2024 20:09
UA написав:
Подскажите, курскобесие уже всё?
Земляков жалко ?
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Додано: Чет 29 сер, 2024 20:20
_hunter написав: _hunter написав: UA написав:
Подскажите, курскобесие уже всё?
Похоже, что задание-максимум - выполнено...
️Подальші дії ЗСУ в Курській області більше не турбують Генштаб України, — The Economist
Джерела з розвідки в коментарі виданню заявили, що операція вже досягла усіх важливих цілей, окрім перекидання резервів ЗС РФ з Донецького напрямку на Курський.
Також відомо, що на Покровському напрямку росіяни зараз мають 10 спеціальних інженерних полків проти одного полку та двох бригад України. Генштаб просто не керує процесом та відбувається хаос.
и, как говорится - алаверды...
❗️Становище на Донбасі вийшло з-під контролю. Виглядає так, що наш фронт рухнув, — офіцер бригади НГУ «Азов» Пономаренко
🟢Оборона ЗСУ дезорганізована, війська втомлені, ослаблені.
🟢Поповнення, яке отримується, здебільшого бусифіковане, і не допомагає, а навпаки – ускладнює бойову роботу частин.
🟢Росіяни тільки тому не прориваються глибоко, бо їхні війська так само виснажені, але наступ ЗС РФ триває, зупинити його ми наразі не можемо.
🟢Маю певні сумніви, що у нашого командування є якийсь глобальний план на все це.
Чуешь , ЖАБА .... щеб хто базікав ,,,
Ти переживай щоб тебе не викинули з черги за бананами і 500 евро ...
Іуда , ти вже про 3 штурмову пишеш ,,,
,,,напевне воював ?
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холява
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Додано: Чет 29 сер, 2024 20:23
thenewepic написав: lapay написав:
Але нам, як слабшій стороні, китайська позиція про рпв і перемовини, вигідна
так все правильно. Тепер можна і про рпв поговорити. Звісно, по тій лінії зіткнення, що склалася станом на зараз. Як, росії це не подобається? Ну так а де Китай? Хай цей "великий миротворець" схиляє її до миру. Або Індія, Бразилія чи ще хто там хотів мир? Подивимось, чи вони дійсно хотіли миру без ніяких додаткових умов, чи хотіли миру лише коли лінія зіткнення проходила виключно по українській території. А зараз засунуть язик в дупу.
Будемо спостерігати.
Хіба минулого року ми мали гірші умови, зі стабільним фронтом, цілою генерацією, Авдієвкою і т.д.?
Китай свою риторику не змінить. Щоб він почав тиснути на рашу, ми повинні погодитись на рпв. Зеленській цього не зробить, принаймі, в поточному році, імхо.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 20:24
Читаю "Семнадцать мгновений весны". Просто держу в курсе )))
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Додано: Чет 29 сер, 2024 20:27
барабашов написав: холява написав: UA написав:
Подскажите, курскобесие уже всё?
Земляков жалко ?
Не всем на пенсии и под сульфамидами доступно удовольствие нюхать чужие мизкы и иногда их употреблять, как друг Клариссы Старлинг в "Ганнибале"(с вилочки Лектера).
Старому комбату с пошкодженими ногами і простріляною головою , аж ніяк не до спокою ,
Як будуть мізки , заходьте , на Павлокічкас .
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холява
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