Додано: Чет 29 сер, 2024 20:37

Andrey2512 написав: UA написав: Как вернуть границы 91 г у меня понимание есть Как вернуть границы 91 г у меня понимание есть



Поделитесь, пожалуйста, этим секретом. Может вас тут кто-то прочитает из чиновников Поделитесь, пожалуйста, этим секретом. Может вас тут кто-то прочитает из чиновников

Проживая свой век я с каждым днем убеждаюсь, что в жизни нет ничего невозможного. А когда у тебя в распоряжении есть государственные ресурсы, поддержка мощных во всех смыслах государств мира, поддержка большинства населения всей планеты, то возможно все, не смотря на существование серьезных препятствий для реализации желаемого.Итак, цель - границы 1991 года либо чуть лучший вариант. Добавка либо появилась в связи с сильными разрушениями, которые росия устроила на нашей территории и которые не всегда будет целесообразно восстанавливать или отстраивать заново даже при наличии иностранных денег на это. Как можно достичь цели или ее небольшой модификации в условиях, когда не хватает солдат и вооружений (у агрессора их больше). План первоначальный будет выглядеть так:Стратегический уровень:1. Вооружение получаем в рамках будапештского меморандума, в рамках технической помощи, в рамках лендлиза. Расширяем собственное производство самых лучших мировых образцов по лицензиям.2. Финансовую помощь получаем от международных доноров, которые справедливо считают войну неприемлемой в любом ее исполнении и с любыми целями. Желающих помочь жертве нападения кремлевской мафии валом. Оказывается кремлевские мафиози нажили себе врагов по всему миру.3. Солдат, спецов получаем в виде иностранных наемников, отдельных контингентов вооруженных сил стран доноров в качестве военной помощи для защиты и освобождения своих территорий. Желающих повоевать за справедливость, как оказалось всегда хватает. Так как всегда находятся люди, способные рисковать жизнью ради приличного дохода в том числе. Особенно это касается слаборазвитых стран, которых еще полно. Также есть мотивация повоевать у высококлассных военных специалистов предпенсионного возраста (как вариант летчики асы на F-35, F-16; операторы установок Patriot).4. Привлечение военных советников для обучения ВСУ и иностранных наемников современной тактике ведения боевых действий с применением современного вооружения и новых родов войск.Оперативный или тактический уровень:1. Перевод быстрой высокомобильной эффективной агрессивной тактики росийских чвк в тактику маленьких шажков, тактику сидения на месте за счет создания глубоких оборонительных рубежей, что вызывает высокие потери и демотивацию желающих повоевать на стороне кремлевской росии.2. Выбор очереди освобождения территорий Украины от оккупации с учетом моральной составляющей для всех заинтересованных сторон, а также уровня обороноспособности со стороны кремля. Например, освобождение Харьковской области не имеет такого значения для общей победы как освобождение Энергодара или западной части Крыма, которое невозможно в свою очередь без освобождения Черного моря от ВМФ росии.3. Нанесение многочисленных отвлекающих ударов перед освобождением оккупированных территорий Украины. Цель маскировка будущего первого главного удара, постоянное нанесение болезненного урона кремлевской экономике, вс рф в местах их дислокации и высокой концентрации. Агрессора надо ослабить быстрее, чем слабеем мы. Захват пленных для пополнения обменного фонда, захват критически важных объектов в качестве будущего фонда для возможного обмена территориями тоже кстати.Конечно же, без примера не обойтись. Когда-то даже здесь на форуме поднимался вопрос как освободить Херсонскую и Запорожскую область. На что был дан ответ, что разумнее всего всего нужно было бы захватить Белгородскую и даже Курскую области с целью их дальнейшего обмена на две наши. Обмен был бы равным так как и там и там есть АЭС. Не уверен, что это где-то сохранилось. Но я точно генерировал этот вариант. Залужный, которого везде так хвалили не ясно за что, избрал вариант атаки не просто лоб в лоб на превосходящего по всем параметрам противника, а еще и пехотой через Днепр с босыми ногами по минным полям. Ошибся Залужный, результата нет. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А погибших и пропавших без вести парней не вернуть, к сожалению! Возможно это стало истинной причиной отставки Залужного.Целью той атаки было обоснованное ожидание отвода кремлем своих войск из Энергодара при ее успехе и возвращение ЗАЭС в украинскую энергосистему. ЗАЭС, конечно, жирный объект. Но без каховского водохранилища ценность ее пока снижена. Не уверен в способности полноценной работы станции, хотя я не эксперт. Также существовал риск ударов росиянами с флангов, если бы украинская группировка добилась успехов в своем движении, особенно с Крыма.Сырский сделал выводы и будучи назначенным на должность надеюсь допустит меньше ошибок. Он действует по классике - болезненно сам херячит по флангам росиян (Курск и Крым с Черным морем). Оба фланга критически важные для кремля, особенно Черное море и Крым, без которого кремлю не нужна будет ни ЗАЭС, ни Каховское водохранилище, ни злосчастный крымский мост. Успех на этой цели станет предверием победы над кремлем. Но есть и большая трудность там - население, которое предало страну (пусть и благодаря обману) и которое мечтает о том, чтобы Украина, как свидетель их предательства, исчезла. Такая же проблема существует и в ЛНР, и в ДНР, где сажать придется грубо каждого пятого-десятого жителя по статье измена. Это работа для СБУ и разведки на десятилетия.Но такой проблемы нет в Курской и Белгородской области, где население охуело от пиздежа кремля, когда реальность коснулась непосредственно их. Они уже не верят кремлю, а верят добрым лицам украинских военных, снабжающих их продуктами и лекарствами и относящихся к ним как к родным украинцам. Из этого следует, что модифицированный вариант цели границы 1991 года уже начал реализовываться.