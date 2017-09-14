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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9617961896199620

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 21:17

  Mimohod написав:Читаю "Семнадцать мгновений весны". Просто держу в курсе )))

А я намародьорив граф монтекрісто)
завтра почну читати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 21:17

  Прохожий написав:
  Бетон написав:❗️Ситуація на Донбасі вийшла з-під контролю. Виглядає так, що наш фронт рухнув, — офіцер бригади НГУ «Азов» Пономаренко

уже пару баянов порвали по этой новости и вот вы с ней опять...

Я ссылку зато дал
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 21:20

  Mimohod написав:Читаю "Семнадцать мгновений весны". Просто держу в курсе )))

вивчаєте, як сипляться диктаторські режими під час кризи? в Раші буде теж саме, тільки гірше 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 21:23

"Прибутки російського бізнесу впали в 4 рази – Росстат"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/29/718668/
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 21:23

  Бетон написав:❗️Ситуація на Донбасі вийшла з-під контролю. Виглядає так, що наш фронт рухнув, — офіцер бригади НГУ «Азов» Пономаренко

Трохи позитиву:
Є ймовірність, що це може бути хитрийплансирського -- рфяни занадто відірвуться від тилу в наступі і будуть відрізані флаговими ударами в тил угруповуванню.
Це лунає в тих рашистів, які і перед Курськом звертали увагу на накопичення ударного нашого кулака для переходу кордону.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:вас 2023й год в оригинале (на китайском) - не смутил?


Да, действительно, не доглядел. Но вы рано радуетесь:
27 Серпень 2024
Зміни в експортних перевірках з Китаю

Звертаємо вашу увагу на важливі зміни в списку товарів, заборонених до перевезення в стандартних поштових посилках (не стосується комерційних вантажів).

🚨З 1 вересня 2024 року експорт з Китаю підлягатиме ще суворішим перевіркам. Товари, що підлягають забороні у посилках поштового формату, не будуть доступні для авіа та морської доставки.
...

https://meest.cn/news/zmini-v-eksportni ... -z-kitayu/

«Шановні клієнти ….. …..
Звертаємо вашу увагу на важливі зміни у списку товарів, які заборонено перевозити вагою до 30 кг.
...
Aug 29 at 07:56

https://t.me/robert_magyar/918

Т.ч. для для продолжения поставок надо просто заказывать в посылках весом более 30 кг. :D
Правда тогда превышается лимит в 150 евро и придется платить таможенную пошлину.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 21:28

  Прохожий написав:
  _hunter написав:
️Подальші дії ЗСУ в Курській області більше не турбують Генштаб України, — The Economist

Джерела з розвідки в коментарі виданню заявили, що операція вже досягла усіх важливих цілей, окрім перекидання резервів ЗС РФ з Донецького напрямку на Курський.

Також відомо, що на Покровському напрямку росіяни зараз мають 10 спеціальних інженерних полків проти одного полку та двох бригад України. Генштаб просто не керує процесом та відбувається хаос.

и, как говорится - алаверды...
❗️Становище на Донбасі вийшло з-під контролю. Виглядає так, що наш фронт рухнув, — офіцер бригади НГУ «Азов» Пономаренко

🟢Оборона ЗСУ дезорганізована, війська втомлені, ослаблені.
🟢Поповнення, яке отримується, здебільшого бусифіковане, і не допомагає, а навпаки – ускладнює бойову роботу частин.
🟢Росіяни тільки тому не прориваються глибоко, бо їхні війська так само виснажені, але наступ ЗС РФ триває, зупинити його ми наразі не можемо.
🟢Маю певні сумніви, що у нашого командування є якийсь глобальний план на все це.

зрадофил, вообще желательно ссылки на первоисточник давать...

а знаєте, чого немає посилань? бо там є ще декілька пунктів, які не цитують
Проте вони зберігають значну кількісну перевагу, і мають безмежні запаси боєприпасів. Тому їхній наступ триває, зупинити його ми наразі не можемо. І не операція ЗСУ на Курщині тому причиною.

варто було б запровадити більш ефективні заходи для покращення дисципліни у війську.

бо всі наші зрадофіли чомусь мовчать, що Раша використовує такий елемент, як загороджувальні загони - й це має певний ефект...
Shaman
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  #<1 ... 9617961896199620
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