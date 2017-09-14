Бетон написав:❗️Ситуація на Донбасі вийшла з-під контролю. Виглядає так, що наш фронт рухнув, — офіцер бригади НГУ «Азов» Пономаренко
Трохи позитиву: Є ймовірність, що це може бути хитрийплансирського -- рфяни занадто відірвуться від тилу в наступі і будуть відрізані флаговими ударами в тил угруповуванню. Це лунає в тих рашистів, які і перед Курськом звертали увагу на накопичення ударного нашого кулака для переходу кордону.
️Подальші дії ЗСУ в Курській області більше не турбують Генштаб України, — The Economist
Джерела з розвідки в коментарі виданню заявили, що операція вже досягла усіх важливих цілей, окрім перекидання резервів ЗС РФ з Донецького напрямку на Курський.
Також відомо, що на Покровському напрямку росіяни зараз мають 10 спеціальних інженерних полків проти одного полку та двох бригад України. Генштаб просто не керує процесом та відбувається хаос.
и, как говорится - алаверды...
❗️Становище на Донбасі вийшло з-під контролю. Виглядає так, що наш фронт рухнув, — офіцер бригади НГУ «Азов» Пономаренко
🟢Оборона ЗСУ дезорганізована, війська втомлені, ослаблені. 🟢Поповнення, яке отримується, здебільшого бусифіковане, і не допомагає, а навпаки – ускладнює бойову роботу частин. 🟢Росіяни тільки тому не прориваються глибоко, бо їхні війська так само виснажені, але наступ ЗС РФ триває, зупинити його ми наразі не можемо. 🟢Маю певні сумніви, що у нашого командування є якийсь глобальний план на все це.
зрадофил, вообще желательно ссылки на первоисточник давать...
а знаєте, чого немає посилань? бо там є ще декілька пунктів, які не цитують
Проте вони зберігають значну кількісну перевагу, і мають безмежні запаси боєприпасів. Тому їхній наступ триває, зупинити його ми наразі не можемо. І не операція ЗСУ на Курщині тому причиною.
варто було б запровадити більш ефективні заходи для покращення дисципліни у війську.
бо всі наші зрадофіли чомусь мовчать, що Раша використовує такий елемент, як загороджувальні загони - й це має певний ефект...
текст містить помилки і дуже поверхневий, мільярди з трильйонами схоже плутають. але якщо вірити що основне падіння через закриття вугільних шахт - в 2020 році Велика Британія закрила свою останню шахту - це не свідчить про її занепад. В США вугілля теж десь мінус 70% відсотків за останні 10 років. це просто світовий тренд і ніякого відношення до "смерті рашки" не має. в лугандоні теж на днях останню шахту закрили,
В канун Дня шахтера в Донецке закрыли последние шахты, где еще добывали уголь.