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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9619962096219622>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 21:52

  yanyura написав:
  _hunter написав:вас 2023й год в оригинале (на китайском) - не смутил? ;)


Да, действительно, не доглядел. Но вы рано радуетесь:
27 Серпень 2024
Зміни в експортних перевірках з Китаю

Звертаємо вашу увагу на важливі зміни в списку товарів, заборонених до перевезення в стандартних поштових посилках (не стосується комерційних вантажів).

Т.ч. для для продолжения поставок надо просто заказывать в посылках весом более 30 кг.
Правда тогда превышается лимит в 150 евро и придется платить таможенную пошлину.

как вы так умудряетесь? - сами же зацитировали правильный кусок про "комерційних вантажів" и потом пишете бред про "посылках весом более 30 кг."? 🤔
- не бывает таких _посылок_ - это только _грузы_ - со всеми вытекающими...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 21:57

  sergey_stasyuk555 написав:
  Прохожий написав:"Прибутки російського бізнесу впали в 4 рази – Росстат"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/29/718668/

текст містить помилки і дуже поверхневий, мільярди з трильйонами схоже плутають.
але якщо вірити що основне падіння через закриття вугільних шахт -
в 2020 році Велика Британія закрила свою останню шахту - це не свідчить про її занепад.
В США вугілля теж десь мінус 70% відсотків за останні 10 років.
це просто світовий тренд і ніякого відношення до "смерті рашки" не має.
в лугандоні теж на днях останню шахту закрили,
В канун Дня шахтера в Донецке закрыли последние шахты, где еще добывали уголь.

шахтарів скоріш за все мобілізують...

читаем после шахт, конечно падение не такое но тоже неплохо)

"На 22% просіли прибутки нафтопереробних заводів, які не менше 10 разів зупиняли виробництво. Понад 26% прибутку втратили компанії роздрібної торгівлі, а якщо виключити автосалони, обвал став майже дворазовим — на 46,1%."
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 29 сер, 2024 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 21:58

  Shaman написав:
  Прохожий написав:
  _hunter написав:
️Подальші дії ЗСУ в Курській області більше не турбують Генштаб України, — The Economist

Джерела з розвідки в коментарі виданню заявили, що операція вже досягла усіх важливих цілей, окрім перекидання резервів ЗС РФ з Донецького напрямку на Курський.

Також відомо, що на Покровському напрямку росіяни зараз мають 10 спеціальних інженерних полків проти одного полку та двох бригад України. Генштаб просто не керує процесом та відбувається хаос.

и, как говорится - алаверды...

❗️Становище на Донбасі вийшло з-під контролю. Виглядає так, що наш фронт рухнув, — офіцер бригади НГУ «Азов» Пономаренко

🟢Оборона ЗСУ дезорганізована, війська втомлені, ослаблені.
🟢Поповнення, яке отримується, здебільшого бусифіковане, і не допомагає, а навпаки – ускладнює бойову роботу частин.
🟢Росіяни тільки тому не прориваються глибоко, бо їхні війська так само виснажені, але наступ ЗС РФ триває, зупинити його ми наразі не можемо.
🟢Маю певні сумніви, що у нашого командування є якийсь глобальний план на все це.

зрадофил, вообще желательно ссылки на первоисточник давать...

а знаєте, чого немає посилань? бо там є ще декілька пунктів, які не цитують
Проте вони зберігають значну кількісну перевагу, і мають безмежні запаси боєприпасів. Тому їхній наступ триває, зупинити його ми наразі не можемо. І не операція ЗСУ на Курщині тому причиною.

варто було б запровадити більш ефективні заходи для покращення дисципліни у війську.

бо всі наші зрадофіли чомусь мовчать, що Раша використовує такий елемент, як загороджувальні загони - й це має певний ефект...

ссылок нет по одной простой причине: оригинал ищется ровно за одну секунду.
https://t.me/RomPonomarenko/1066

и я правильно понимаю ваш последний комент и последнюю цитату - как предложение Азову перенять практику загран-отрядов? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 22:01

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:
варто було б запровадити більш ефективні заходи для покращення дисципліни у війську.

бо всі наші зрадофіли чомусь мовчать, що Раша використовує такий елемент, як загороджувальні загони - й це має певний ефект...

пішло виправдання заград загонів.
ну ти і гнида, підеш розстрілювати українців?

таких гнид як ти та твої колегасики? навіщо розстрілювати - вам автомат покажеш, й вже будете робити що треба :lol:

не треба тут з мене якийсь жупел робити. але не забувайте, що кацапів, гонять як на забій, й це теж дає додатковий ефект. на жаль так, в 1917 перемогла не українська вольниця, а 3 млн штиків під залізною рукою пана Троцького
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 22:03

  sergey_stasyuk555 написав:
  Прохожий написав:"Прибутки російського бізнесу впали в 4 рази – Росстат"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/29/718668/

текст містить помилки і дуже поверхневий, мільярди з трильйонами схоже плутають.
але якщо вірити що основне падіння через закриття вугільних шахт -
в 2020 році Велика Британія закрила свою останню шахту - це не свідчить про її занепад.
В США вугілля теж десь мінус 70% відсотків за останні 10 років.
це просто світовий тренд і ніякого відношення до "смерті рашки" не має.
в лугандоні теж на днях останню шахту закрили,
В канун Дня шахтера в Донецке закрыли последние шахты, где еще добывали уголь.

шахтарів скоріш за все мобілізують...

а я щось помилок не побачив. але пишуть, що в Раші проблеми - а декому це не подобається :D

в Раші не закривають шахти, але їм продавати нема кому вугілля, тому в них проблеми. як й з газом, й з нафтою....
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 22:07

  _hunter написав:
  Shaman написав:а знаєте, чого немає посилань? бо там є ще декілька пунктів, які не цитують
Проте вони зберігають значну кількісну перевагу, і мають безмежні запаси боєприпасів. Тому їхній наступ триває, зупинити його ми наразі не можемо. І не операція ЗСУ на Курщині тому причиною.

варто було б запровадити більш ефективні заходи для покращення дисципліни у війську.

бо всі наші зрадофіли чомусь мовчать, що Раша використовує такий елемент, як загороджувальні загони - й це має певний ефект...

ссылок нет по одной простой причине: оригинал ищется ровно за одну секунду.
https://t.me/RomPonomarenko/1066

и я правильно понимаю ваш последний комент и последнюю цитату - как предложение Азову перенять практику загран-отрядов? 🤔

просто ще раз нагадаю, що анархія під час війни - це прямий шлях до поразки. й оці розмови про права без обов'язків - це чисто ворожі наративи.

й гадаю, ми можемо забезпечити дисципліну й без загороджувальних загонів. бо для нас важливе життя вояків, для кацапів це розхідний матеріал. але це теж дає певну перевагу на полі бою...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 22:07

  Schmit написав:У нас переважно оформляли поставки на фізосіб?
Москалі ж замовляли все централізовано, по контрактах.
Залишили лазівку для москалів?


ну если цель переключить поставки с мелких физическими лицами на оптовые закупки то ИМХО это попытка продавить свои политические интересы. так как за крупными покупателями будет стоять власть а значит уже можно торговаться за разрешение продать оптовику.
если так то как говорится оцените красоту игры - америка дает свое оружие и деньги ради своих интересов а эти будут за наши же деньги свое продавливать.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 22:11

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а знаєте, чого немає посилань? бо там є ще декілька пунктів, які не цитують
Проте вони зберігають значну кількісну перевагу, і мають безмежні запаси боєприпасів. Тому їхній наступ триває, зупинити його ми наразі не можемо. І не операція ЗСУ на Курщині тому причиною.
варто було б запровадити більш ефективні заходи для покращення дисципліни у війську.
бо всі наші зрадофіли чомусь мовчать, що Раша використовує такий елемент, як загороджувальні загони - й це має певний ефект...

ссылок нет по одной простой причине: оригинал ищется ровно за одну секунду.
https://t.me/RomPonomarenko/1066

и я правильно понимаю ваш последний комент и последнюю цитату - как предложение Азову перенять практику загран-отрядов? 🤔


й гадаю, ми можемо забезпечити дисципліну й без загороджувальних загонів. бо для нас важливе життя вояків, для кацапів це розхідний матеріал. але це теж дає певну перевагу на полі бою...

а "бо того" почему не могли? - а прямо завтра - сможем? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 22:15

  _hunter написав:
  Shaman написав:й гадаю, ми можемо забезпечити дисципліну й без загороджувальних загонів. бо для нас важливе життя вояків, для кацапів це розхідний матеріал. але це теж дає певну перевагу на полі бою...

а "бо того" почему не могли? - а прямо завтра - сможем? 🤔

краще це питання обговорювати в Україні. а оце з німецьким бігунцем - не бачу сенсу.

допомога, як розтягнути час її отримання - оце вас має цікавити...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 22:30

Российским промышленным предприятиям грозит остановка производства и массовые банкротства из-за невозможности закупить критически важное химическое сырье за границей, включая также «дружественные» страны. Об этом говорится в письме, которое 20 крупных компаний направили в правительство. Среди подписантов — представители автомобильной отрасли, строительных предприятий и производители бытовой техники.

«На рынке уже началась паника», — подчеркивает Алексей Горохов, исполнительный директор ассоциации НАППАН (объединение производителей строительных панелей), - дело в том, что создать запасы МДИ невозможно технически, поскольку он быстро разлагается; имеющихся запасов хватит лишь на два месяца, а возможности наладить серые схемы «очень ограничены», - объясняет эксперт.

После введения 14-го пакета санкций Евросоюза Россия оказалась отрезана от поставок полиметиленфенилизоцианатов (МДИ) — ключевого компонента для производства монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, автозапчастей и комплектующих для холодильников.

Согласно письму, направленному главе Минпромторга Антону Алиханову, российская экономика полностью зависит от импорта этого материала. Поставки из США, Европы и Японии прекратились, и к ним присоединился Китай. В частности, крупнейший китайский производитель Wanhua Chemical Group полностью остановил отгрузки МДИ в Россию.

Попытки договориться о поставках с Саудовской Аравией также не увенчались успехом. Как отмечают промышленные компании, Sadara Chemical не подтвердила возможность отгрузок в Россию.

«Это решение стало потрясением для отрасли, так как с учетом ограниченности складских запасов у участников рынка и ограниченного срока хранения МДИ сохранение данной ситуации в течение нескольких ближайших месяцев повлечет за собой риски остановки и банкротства действующих производств», — говорится в письме.

https://t.me/bankuyte/2973



Канал который вещает про скорый крах экономики рф. Рекомендую
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