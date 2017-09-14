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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 сер, 2024 22:38
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
й гадаю, ми можемо забезпечити дисципліну й без загороджувальних загонів. бо для нас важливе життя вояків, для кацапів це розхідний матеріал. але це теж дає певну перевагу на полі бою...
а "бо того" почему не могли? - а прямо завтра - сможем? 🤔
краще це питання обговорювати в Україні. а оце з німецьким бігунцем - не бачу сенсу.
Интересно, чего местные турбопатриоты так стесняются слов "понятия не имею"?
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