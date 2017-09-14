Shaman написав:й гадаю, ми можемо забезпечити дисципліну й без загороджувальних загонів. бо для нас важливе життя вояків, для кацапів це розхідний матеріал. але це теж дає певну перевагу на полі бою...
а "бо того" почему не могли? - а прямо завтра - сможем? 🤔
краще це питання обговорювати в Україні. а оце з німецьким бігунцем - не бачу сенсу.
Интересно, чего местные турбопатриоты так стесняются слов "понятия не имею"?
Бетон написав:❗️Ситуація на Донбасі вийшла з-під контролю. Виглядає так, що наш фронт рухнув, — офіцер бригади НГУ «Азов» Пономаренко
Трохи позитиву: Є ймовірність, що це може бути хитрийплансирського -- рфяни занадто відірвуться від тилу в наступі і будуть відрізані флаговими ударами в тил угруповуванню. Це лунає в тих рашистів, які і перед Курськом звертали увагу на накопичення ударного нашого кулака для переходу кордону.
Якби ж. чому все західне озброєння не забеспечує оборону. Чекали хаймарс, атакамс, абрамс, ф16. А динаміка к кацапів та ж
Бетон написав:❗️Ситуація на Донбасі вийшла з-під контролю. Виглядає так, що наш фронт рухнув, — офіцер бригади НГУ «Азов» Пономаренко
Трохи позитиву: Є ймовірність, що це може бути хитрийплансирського -- рфяни занадто відірвуться від тилу в наступі і будуть відрізані флаговими ударами в тил угруповуванню. Це лунає в тих рашистів, які і перед Курськом звертали увагу на накопичення ударного нашого кулака для переходу кордону.
Якби ж. чому все західне озброєння не забеспечує оборону. Чекали хаймарс, атакамс, абрамс, ф16. А динаміка к кацапів та ж
Так оце теж питання. З затвердженим отієї допомоги на 60 млрд., законом про мобілізацію, атакамсами, ф16 і т.д. повинен був піти шквал захопливих історій. І в те, що оті нові бригади нічим озброїти теж слабо віриться. Підготовка за кордоном теж налагоджена вже за минулий час.
В орків теж були заяви про формування додаткових двох округів, туєвої тучі корпусів, дивизій.
А що по ітогу? Що орки не можуть наскрести зайву умовно сотню бійців, що в нас отой штурм Коренево, яке вкрай потрібно, штурмували максимум дві роти... Оті штурми, що орки роблять останнім часом це ж без техніки, пішака групки 5-10 бійців. Теж не можуть наскрести в себе.
Ті ж заяви Якубця... Якщо Безугла може фантазує, але в Якубця точно інфа від купи своїх знайомих з місць.
Дюрі-бачі написав:Якщо F16 збили свої, то це повний ППЦ.
Свої не збили.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источник, что самолет не был сбит вражеским огнем, а разбился, вероятнее всего, из-за ошибки пилота.
В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага, — сказано в заявлении. — Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб».
Месь был одним из первых украинских пилотов, прошедших обучение на F-16. Его позывным был Moonfish, он часто выступал в СМИ и посещал Вашингтон, лоббируя отправку истребителей, пишет WSJ. В сообщении Воздушных сил говорится, что летчик ценой собственной жизни «уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БПЛА».
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії. Відповідне повідомлення з’явилось на Facebook-сторінці Генштабу ввечері 29 серпня, повідомляє "Європейська правда". Зазначається, що в одному з повітряних боїв під час заходу на наступну ціль з одним з літаків F-16 було втрачено зв’язок. "Як з’ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", – додали в Генштабі, вказавши, що для з’ясування причин аварії призначили спеціальну комісію Міністерства оборони. Раніше про аварію F-16 повідомили кілька західних ЗМІ, які посилались на джерела з українського та американського боку. Стверджувалось, що це сталось під час масованого ракетного обстрілу Росії в понеділок, 26 серпня.
Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав Державне бюро розслідувань та Службу безпеки України розслідувати дії народної депутатки Мар’яни Безуглої після її заяви щодо загибелі пілота Олексія Меся (Мунфіш).
«Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в ДБР? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? СБУ — тут, напевно, і для вас є робота!» — написав Ігнат у Facebook у четвер, 29 серпня.
користі від її дописів я не бачу, а от шкоду - так...
Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав Державне бюро розслідувань та Службу безпеки України розслідувати дії народної депутатки Мар’яни Безуглої після її заяви щодо загибелі пілота Олексія Меся (Мунфіш).
«Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в ДБР? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? СБУ — тут, напевно, і для вас є робота!» — написав Ігнат у Facebook у четвер, 29 серпня.
користі від її дописів я не бачу, а от шкоду - так...
тільки переможні перемоги, за 2-3 тижні на башнях Кремля тризуби ...
Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав Державне бюро розслідувань та Службу безпеки України розслідувати дії народної депутатки Мар’яни Безуглої після її заяви щодо загибелі пілота Олексія Меся (Мунфіш).
«Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в ДБР? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? СБУ — тут, напевно, і для вас є робота!» — написав Ігнат у Facebook у четвер, 29 серпня.
користі від її дописів я не бачу, а от шкоду - так...
тільки переможні перемоги, за 2-3 тижні на башнях Кремля тризуби ...
Критикувати ЗСУ можуть тільки ті хто це робить це з лінії фронту.
Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав Державне бюро розслідувань та Службу безпеки України розслідувати дії народної депутатки Мар’яни Безуглої після її заяви щодо загибелі пілота Олексія Меся (Мунфіш).
«Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в ДБР? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? СБУ — тут, напевно, і для вас є робота!» — написав Ігнат у Facebook у четвер, 29 серпня.
Работает на опережение, чтоб успеть до того как они начнут расследование "а как вообще так получилось", глядишь и прокатит и с вопроса "кто провтыкал" переключатся на "кто посмел рассказать людям правду".