Российским промышленным предприятиям грозит остановка производства и массовые банкротства из-за невозможности закупить критически важное химическое сырье за границей, включая также «дружественные» страны. Об этом говорится в письме, которое 20 крупных компаний направили в правительство. Среди подписантов — представители автомобильной отрасли, строительных предприятий и производители бытовой техники.
«На рынке уже началась паника», — подчеркивает Алексей Горохов, исполнительный директор ассоциации НАППАН (объединение производителей строительных панелей), - дело в том, что создать запасы МДИ невозможно технически, поскольку он быстро разлагается; имеющихся запасов хватит лишь на два месяца, а возможности наладить серые схемы «очень ограничены», - объясняет эксперт.
После введения 14-го пакета санкций Евросоюза Россия оказалась отрезана от поставок полиметиленфенилизоцианатов (МДИ) — ключевого компонента для производства монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, автозапчастей и комплектующих для холодильников.
Согласно письму, направленному главе Минпромторга Антону Алиханову, российская экономика полностью зависит от импорта этого материала. Поставки из США, Европы и Японии прекратились, и к ним присоединился Китай. В частности, крупнейший китайский производитель Wanhua Chemical Group полностью остановил отгрузки МДИ в Россию.
Попытки договориться о поставках с Саудовской Аравией также не увенчались успехом. Как отмечают промышленные компании, Sadara Chemical не подтвердила возможность отгрузок в Россию.
«Это решение стало потрясением для отрасли, так как с учетом ограниченности складских запасов у участников рынка и ограниченного срока хранения МДИ сохранение данной ситуации в течение нескольких ближайших месяцев повлечет за собой риски остановки и банкротства действующих производств», — говорится в письме.
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Там не прогнозируют сроков, когда доллар будет у них хотя бы 200, а отдыхающие по ОАЭ, Ебиптам и Пхукетам снова переместятся на грядки скрепных 6ти соток с картохой и репой в отпускной период, как при царях Мише и Боре?