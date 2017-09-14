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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9620962196229623

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 07:39

  Ukrainian написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:напевне, вже пора
[url=https://nv.ua/ukr/ukraine/events/f-16-yuriy-ignat-zaklikav-do-rozsliduvannya-shchodo-bezugl
Тільки переможні перемоги, за 2-3 тижні на башнях Кремля тризуби ...

Критикувати ЗСУ можуть тільки ті хто це робить це з лінії фронту.

ви мабуть вже у MRAPi OSHKOSH під Очеретино захищаете нарешті рідну неньку(що так добре відгодувала файного бігунця) від орковської навали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 07:46

  Wirująświatła написав:
Российским промышленным предприятиям грозит остановка производства и массовые банкротства из-за невозможности закупить критически важное химическое сырье за границей, включая также «дружественные» страны. Об этом говорится в письме, которое 20 крупных компаний направили в правительство. Среди подписантов — представители автомобильной отрасли, строительных предприятий и производители бытовой техники.

«На рынке уже началась паника», — подчеркивает Алексей Горохов, исполнительный директор ассоциации НАППАН (объединение производителей строительных панелей), - дело в том, что создать запасы МДИ невозможно технически, поскольку он быстро разлагается; имеющихся запасов хватит лишь на два месяца, а возможности наладить серые схемы «очень ограничены», - объясняет эксперт.

После введения 14-го пакета санкций Евросоюза Россия оказалась отрезана от поставок полиметиленфенилизоцианатов (МДИ) — ключевого компонента для производства монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, автозапчастей и комплектующих для холодильников.

Согласно письму, направленному главе Минпромторга Антону Алиханову, российская экономика полностью зависит от импорта этого материала. Поставки из США, Европы и Японии прекратились, и к ним присоединился Китай. В частности, крупнейший китайский производитель Wanhua Chemical Group полностью остановил отгрузки МДИ в Россию.

Попытки договориться о поставках с Саудовской Аравией также не увенчались успехом. Как отмечают промышленные компании, Sadara Chemical не подтвердила возможность отгрузок в Россию.

«Это решение стало потрясением для отрасли, так как с учетом ограниченности складских запасов у участников рынка и ограниченного срока хранения МДИ сохранение данной ситуации в течение нескольких ближайших месяцев повлечет за собой риски остановки и банкротства действующих производств», — говорится в письме.

https://t.me/bankuyte/2973



Канал который вещает про скорый крах экономики рф. Рекомендую

Там не прогнозируют сроков, когда доллар будет у них хотя бы 200, а отдыхающие по ОАЭ, Ебиптам и Пхукетам снова переместятся на грядки скрепных 6ти соток с картохой и репой в отпускной период, как при царях Мише и Боре?
барабашов
 
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  #<1 ... 9620962196229623
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