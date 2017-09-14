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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9620962196229623

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 07:46

  Wirująświatła написав:
Российским промышленным предприятиям грозит остановка производства и массовые банкротства из-за невозможности закупить критически важное химическое сырье за границей, включая также «дружественные» страны. Об этом говорится в письме, которое 20 крупных компаний направили в правительство. Среди подписантов — представители автомобильной отрасли, строительных предприятий и производители бытовой техники.

«На рынке уже началась паника», — подчеркивает Алексей Горохов, исполнительный директор ассоциации НАППАН (объединение производителей строительных панелей), - дело в том, что создать запасы МДИ невозможно технически, поскольку он быстро разлагается; имеющихся запасов хватит лишь на два месяца, а возможности наладить серые схемы «очень ограничены», - объясняет эксперт.

После введения 14-го пакета санкций Евросоюза Россия оказалась отрезана от поставок полиметиленфенилизоцианатов (МДИ) — ключевого компонента для производства монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, автозапчастей и комплектующих для холодильников.

Согласно письму, направленному главе Минпромторга Антону Алиханову, российская экономика полностью зависит от импорта этого материала. Поставки из США, Европы и Японии прекратились, и к ним присоединился Китай. В частности, крупнейший китайский производитель Wanhua Chemical Group полностью остановил отгрузки МДИ в Россию.

Попытки договориться о поставках с Саудовской Аравией также не увенчались успехом. Как отмечают промышленные компании, Sadara Chemical не подтвердила возможность отгрузок в Россию.

«Это решение стало потрясением для отрасли, так как с учетом ограниченности складских запасов у участников рынка и ограниченного срока хранения МДИ сохранение данной ситуации в течение нескольких ближайших месяцев повлечет за собой риски остановки и банкротства действующих производств», — говорится в письме.

https://t.me/bankuyte/2973



Канал который вещает про скорый крах экономики рф. Рекомендую

Там не прогнозируют сроков, когда доллар будет у них хотя бы 200, а отдыхающие по ОАЭ, Ебиптам и Пхукетам снова переместятся на грядки скрепных 6ти соток с картохой и репой в отпускной период, как при царях Мише и Боре?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 08:47

  katso написав:
  Shaman написав:напевне, вже пора
Ігнат закликав ДБР та СБУ провести розслідування щодо Безуглої після її заяви про загибель пілота Мунфіша
Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав Державне бюро розслідувань та Службу безпеки України розслідувати дії народної депутатки Мар’яни Безуглої після її заяви щодо загибелі пілота Олексія Меся (Мунфіш).

«Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в ДБР? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? СБУ — тут, напевно, і для вас є робота!» — написав Ігнат у Facebook у четвер, 29 серпня.



Работает на опережение, чтоб успеть до того как они начнут расследование "а как вообще так получилось", глядишь и прокатит и с вопроса "кто провтыкал" переключатся на "кто посмел рассказать людям правду".

та да... Интересно, а с этим еще не пора что-то делать?
"Начальником штабу Командування сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого, який не тільки не має жодного досвіду роботи з БПЛА, а й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, дочка виступала на змаганнях за Росію"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 09:11

  барабашов написав:Там не прогнозируют сроков, когда доллар будет у них хотя бы 200, а отдыхающие по ОАЭ, Ебиптам и Пхукетам снова переместятся на грядки скрепных 6ти соток с картохой и репой в отпускной период, как при царях Мише и Боре?
там чувак просто собирает статьи что реально происходит с экономикой рф. Никаких сроков и выводов когда ей придёт триздетс там нет.
  _hunter написав:та да... Интересно, а с этим еще не пора что-то делать?
"Начальником штабу Командування сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого, який не тільки не має жодного досвіду роботи з БПЛА, а й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, дочка виступала на змаганнях за Росію"
работал я в большой организации (больше 10 тыс сотрудников), поднимал с нуля одно направление. Сам учился, потом обучал людей и т.д. Уже после увольнения как то случайно нарыл резюме своего бывшего начальника. В нём он полностью присвоил все мои достижения себе. Хотя по факту в мою работу не вникал, чем он занимался я не знаю, ставил подпись на отчётах, командировочных листах и в зарплатной ведомости. Потом передавал мои отчёты наверх. Это и была его работа. Считалось, что он ведёт то направление.

Каким то чудом у нас происходит, что некоторые управленцы даже примерно не знают того, чем управляют. Потому что нет роста снизу, их непонятно где находят и непонятно зачем назначают. Может чьи то родственники, кумовья, бухают с правильными людьми... хз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 09:36

На болотах совсем поехала крыша

Wirująświatła
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