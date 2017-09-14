Додано: П'ят 30 сер, 2024 09:11

барабашов написав: Там не прогнозируют сроков, когда доллар будет у них хотя бы 200, а отдыхающие по ОАЭ, Ебиптам и Пхукетам снова переместятся на грядки скрепных 6ти соток с картохой и репой в отпускной период, как при царях Мише и Боре? Там не прогнозируют сроков, когда доллар будет у них хотя бы 200, а отдыхающие по ОАЭ, Ебиптам и Пхукетам снова переместятся на грядки скрепных 6ти соток с картохой и репой в отпускной период, как при царях Мише и Боре?

_hunter написав: та да... Интересно, а с этим еще не пора что-то делать?

"Начальником штабу Командування сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого, який не тільки не має жодного досвіду роботи з БПЛА, а й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, дочка виступала на змаганнях за Росію"

та да... Интересно, а с этим еще не пора что-то делать?

там чувак просто собирает статьи что реально происходит с экономикой рф. Никаких сроков и выводов когда ей придёт триздетс там нет.работал я в большой организации (больше 10 тыс сотрудников), поднимал с нуля одно направление. Сам учился, потом обучал людей и т.д. Уже после увольнения как то случайно нарыл резюме своего бывшего начальника. В нём он полностью присвоил все мои достижения себе. Хотя по факту в мою работу не вникал, чем он занимался я не знаю, ставил подпись на отчётах, командировочных листах и в зарплатной ведомости. Потом передавал мои отчёты наверх. Это и была его работа. Считалось, что он ведёт то направление.Каким то чудом у нас происходит, что некоторые управленцы даже примерно не знают того, чем управляют. Потому что нет роста снизу, их непонятно где находят и непонятно зачем назначают. Может чьи то родственники, кумовья, бухают с правильными людьми... хз.